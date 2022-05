Első alkalommal rendezték meg a PABooks májusi könyvünnepét

Ismét megnyílik a látogatók előtt a Magyar Nemzeti Bank Budai Központja: május 14-én folytatódik a Pallas Athéné Könyvkiadó múlt szombaton elkezdődött nagy sikerű könyvünnepi rendezvénysorozata. A különleges helyszínen két újabb kötet bemutatója, pódiumbeszélgetések, interaktív események, koncert és kiállítások várják az érdeklődőket.

A Pallas Athéné Könyvkiadó (PABooks) társszervezésében megvalósuló rendezvénysorozat első napján, május 7-én az érdeklődő látogatók az MNB impozáns központjában élményt adó események és különleges személyes találkozások részesei lehettek. Nemcsak az MNB Arts & Culture által szervezett kortárs művészeti válogatást tekinthették meg, hanem szemügyre vehették a monumentális aula meghatározó, kifejezetten ide komponált látványosságát: az ezüstszínű felhők közül kiugró kilenc hatalmas arany oroszlánt is, mely Szőke Gábor Miklós szobrászművész alkotása.

Négy nagy tématerülete közül ezen a napon kettőt állított fókuszba a PABooks. A közgazdaságtan-pénzügy szekcióban Kopátsy Sándor munkássága került a középpontba. Az apropó az életműsorozat negyedik kötetének, a T.E.T.T.nek erre az alkalomra időzített megjelentetése volt. Bánkuty Tamás, az életműsorozat gondozója, a kötetek szerkesztője rendkívül érdekes személyes történeteket is megosztott Kopátsyról, akivel még végzős egyetemistaként került munkakapcsolatba. Mint mondta, az ő példáján tanulta meg, hogy egy jó és hatékony közgazdásznak nagyon jól kell ismernie a történelmet, a társadalomtudományokat és a kultúrát is. A panelbeszélgetés csak félig tréfás konklúziója pedig az volt, „milyen kár, hogy a világ nem olvasott elég Kopátsy-könyvet!”.

A nap másik nagy témája a fenntartható fejlődés volt. A terület elismert szakértőjeként a Columbia Egyetem fenntartható fejlődést kutató professzora Ruth DeFries videóüzenet küldött a résztvevőknek. A Mit tenne a természet? című, a PABooks jóvoltából magyarul is kiadott könyv szerzője azt hangsúlyozta, hogy a civilizáció fennmaradása a kiszámíthatatlan jövőhöz való gyors és rugalmas alkalmazkodáson múlik.

Az aulában párhuzamosan futó programok is csupa érdekességeket kínáltak. Például találkozhattak a látogatók Báger Gusztáv költővel – akit a nagyközönség elsősorban, mint nagy tekintélyű közgazdászt ismerhetett korábban – és a verseit tolmácsoló Hegedűs D. Géza Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésszel. A március 15-én megnyílt, és április végére már több mint tízezer látogatóval büszkélkedő Pénzmúzeumról is figyelmet megragadó történetek hangzottak el. Megjelent gyerekfoglalkozásaik kedvence, Moneta, az időutazó robot is, akinek kalandjait mesekönyv örökítette meg.

Érdemes lesz ellátogatni a május 14-i könyvszombatra is! A pódiumbeszélgetések fő témájául ezúttal a PABooks másik két nagy területe, a geopolitika és a menedzsment szolgál. A május 14-i nap kezdetén „A térkép, amely megváltoztatta a világot” című előadást és kerekasztal-beszélgetést hallhatják, amelyen Csizmadia Norbert: Geofúzió című kiadványa kerül a fókuszba. Továbbá ezt követően mutatják be Horváth Levente A kínai geopolitikai gondolkodás, valamint Kalamár Beáta Craft Leadership című könyvét, a szerzők aktív közreműködésével. Horváth Levente a kecskeméti Neumann János Egyetem Eurázsia Központ igazgatója, volt sanghaji főkonzul. Kalamár Beáta pedig coach, a CRAFT & Transformational Leadership executive programok vezetője.

Egy negyedik pódiumbeszélgetés keretében pedig a korábban kiadott népszerű menedzsmentkönyvek témái szerepelnek majd. A bevezető online előadást Cary Cherniss pszichológiaprofesszor, Az érzéssel vezetni című kötet egyik szerzője tartja.

Az aulában május 14-én is tartanak párhuzamos programokat. Ezek egyikén, a Pénziránytű Alapítvány interaktív eseményén feltárulhatnak pénzügyi személyiségünk titkai. A Mit üzennek a PABooks-könyvek? című programon pedig az MNB–BME Könyvklub hallgatóinak nem mindennapi recenziói hallgathatók meg. A Magyar Pénzverő is különleges előadással készül. Ahogy a múlt szombaton, úgy 14-én is élőzenei koncert zárja majd a mozgalmas napot.

A könyvünnep eseményeinek helyszíne a Magyar Nemzeti Bank Budai Központja (I. Krisztina krt. 55.). A programok nyilvánosak, ingyenesek, ugyanakkor előzetes regisztrációhoz kötöttek. Regisztrálni május 13. 17:00-ig lehet ITT!

A rendezvény online is követhető lesz a PABooks Youtube csatornáján.