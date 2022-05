Már csak hat hely kiadó a Csináljuk a fesztivált! döntőjében

Közeledik a Csináljuk a fesztivált! fináléja, amelyben a három középdöntőből továbbjutó 9 produkció közül dől majd el, melyik lesz az elmúlt 100 év legjobb magyar slágere. Az első középdöntőből három dal már a fináléba került, hogy kik csatlakoznak még a Miklósa Erika-Dolhai Attila pároshoz, valamint Janicsák Vecához és Varga Miklóshoz az a május 7-i második középdöntőben kiderül.

Második középdöntős fordulójához érkezik a Duna grandiózus showműsora. Szombaton ismét tíz sláger versenyez, amelyből 3 jut tovább a műsor május 21-i döntőjébe. A tét óriási, hiszen 7 dal búcsúzik majd a produkciótól. A Csináljuk a fesztivált! egyik zsűritagja, Balázs Andrea a Duna Almárium című délutáni magazinműsorában sokatmondóan annyit árult el, nagyon izgalmas középdöntő várható szombat este.

„Többször emlékeztetnem kell magamat, hogy a zsűriben ülök, mert hallva ezeket a zenéket engem is elragadnak az érzéseim, táncolok, de sokszor a könnyem is kicsordult. Bennem is felidéződnek e slágerek hatására az akkori emlékeim” – vallotta be Balázs Andi. Hozzátette azt is, hogy nagyon izgalmas, hogy például egy ötvenes évekbeli dal mellett miként állják meg helyüket a kétezres évek slágerei.

Igazi stíluskavalkád várható tehát most szombaton is,

hiszen olyan dalok hangzanak el – többek között –, mint a Szállok dallal Oláh Gergő előadásában, a Lady „N” Peter Šrámek tolmácsolásában, vagy a Szájbergyerek Tarnai Kiss Lászlótól. Ráadásul a produkciókat új köntösbe öltöztetik, megújul a színpadkép és a koreográfia is.

Az aktuális adást nemcsak a televízióban, hanem az interneten, a Médiaklikk-oldalon is követhetik a nézők, ahol újranézhetők a korábbi epizódok és a produkciók is. További extra tartalmak pedig a Duna Instagram-oldalán várják a show rajongóit.

A Csináljuk a fesztivált! három középdöntője után következik a finálé, amelyben összesen 9 produkcióval állnak színpadra hazánk sztárelőadói. Az elmúlt 100 év legjobb magyar slágerét a műsor legvégén is együtt választhatja ki a zsűri és a közönség.

Csináljuk a fesztivált! – május 7-én, szombaton 19:35-től a Dunán!