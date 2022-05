Életműdíjat kap Forest Whitaker Cannes-ban

Arany Pálma-életműdíjat kap Forest Whitaker Oscar-díjas amerikai filmszínész a május 17-én kezdődő cannes-i filmfesztiválon.

Az elismerést a 75. alkalommal megrendezett A-kategóriás nemzetközi filmmustra megnyitóján adják át Whitakernek. A fesztiválon május 18-án díszvetítésen mutatják be a Christophe Castagne és Thomas Sametin rendezésében készült For the Sake of Peace című Dél-Szudánról szóló filmet, amelynek Whitaker volt a producere – számolt be róla a The Hollywood Reporter.

Az Arany Pálma-életműdíjat korábban mások mellett Jodie Foster, Jeanne Moreau, Bernardo Bertolucci, Manoel de Oliveira, Jane Fonda és Agnes Varda is megkapta a francia filmfesztiválon.

Whitaker először 1988-ban szerepelt Cannes-ban, amikor a Clint Estwood Bird – Charlie Parker élete című filmjének címszerepéért el is nyerte a legjobb színész díját.

A színész az életműdíjat megköszönve csütörtökön arról beszélt, hogy mindig megtiszteltetés számára, ha egy-egy filmjével visszatér a fesztiválra, ahol a világ legnagyobb művészeitől kaphat inspirációt. Hozzátette: különösen megtisztelőnek érzi, hogy éppen a 75. évébe lépett fesztiválon ünneplik majd.

Whitaker eddig hat alkalommal szerepelt filmjeivel a cannes-i hivatalos válogatásban, és négy filmje – a Bird, a Lövöldözés Harlemben, a Testrablók: Az invázió folytatódik és a Szellemkutya – volt versenyben az Arany Pálma-díjért.

A Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivált május 17. és 28. között rendezik meg.