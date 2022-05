Zeneszerzőként érkezik José Cura a Müpa színpadára

A világhírű argentin operaénekes, zeneszerző és karmester, José Cura vezényli május 9-én a Magyar Rádió Művészeti Együtteseit és a Nemzeti Énekkart a Müpában. A Maestro saját műve, a Requiem Æternam csendül fel szimfonikus zenekar, két kórus és gyermekkórus tolmácsolásában.

José Cura neve egybeforrt híres operaszerepeivel, hiszen tenorként ismerte meg őt a világ, annak ellenére, hogy eredeti szakmája a vezénylés és zeneszerzés. A multitálentumnak számító művész nemcsak elismert operaénekes és karmester, hanem fotós és rendező is. Zeneszerzői tevékenységére az utóbbi években jellemző, hogy újraértelmezi korábbi darabjait. Egyik legfontosabb alkotása a Requiem Æternam, melyet eredetileg 1984-ben komponált. A nagyszabású oratorikus mű a két évvel korábbi, Argentína és Anglia között zajló Falkland-szigeteki háború áldozatairól emlékezik meg. A darabot a szerző szimfonikus zenekarra és két kórusra álmodta meg, azzal a céllal, hogy mintegy a béke jeleként a művet egy argentin és egy angol kórus adja elő.

A Magyar Rádió Művészeti Együttesei első állandó vendégművésze ezúttal a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát, Énekkarát és Gyermekkórusát valamint a Nemzeti Énekkart vezényli, a darab legfrissebb, kiegészített változatát ősbemutatóként hallhatja a budapesti közönség.

José Cura 2019 óta az MRME első állandó vendégművésze, az elmúlt három évben énekelte Budapesten a Bajazzók főszerepét, több alkalommal vezényelte az Együtteseket, illetve 2020-ban itt mutatta be vígoperáját, a Montezuma és a rőthajú papot is. A műsorválasztás révén így megvalósult az együttműködés azon célkitűzése, hogy José Cura énekesi, karmesteri és zeneszerzői tevékenységét egyforma súllyal mutathassa be a magyar közönségnek.

Requiem Æternam című művéről idei februári látogatásakor az M5 kulturális csatorna Librettó című műsorának vendégeként így nyilatkozott: „A májusi premier után teljes mértékben úgy érzem majd magam, mint aki betöltötte a szerepét énekesként, karmesterként és zeneszerzőként. Ha a következő nap nyugdíjba kellene mennem, akkor is boldog lennék, hisz megtettem, amit akartam. Ennyire fontos számomra a májusi premier.”

José Cura: Requiem Æternam bemutató május 9-én 19:30-tól a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében, élő közvetítés a Bartók Rádióban.