Gyerekkori élménye határozta meg Szikora Róbert életét

Egészen kicsi korától vonzotta a színpad világa Szikora Róbertet, hogy az előadóművészet lesz a sorsa, már akkor eldőlt, mikor édesapja magával vitte fellépéseire. Élete és pályája meghatározó állomásait mutatta meg fotóalbuma segítségével a 40 éves jubileumi koncertre készülő R-GO énekese a Család-barát stúdiójában.

Szinte beleszületett a zenei világba Szikora Róbert, akinek édesapja énekes volt és sokszor elvitte fellépéseire.

„Mamám is nagy zenerajongó volt, világvevő rádiónk volt. Papám pedig elvitt a bulikra, bevitt az öltözőbe is, e világ hangulata már akkor nagyon csábító volt számomra”

– mondta a Duna délelőtti magazinműsorában Szikora Róbert miközben a nézők láthatták is őt édesapjával egy gyerekkori képen.

Megmutatta azt a pillanatot is, mikor először gitár volt a kezében, majd pályája kezdeti éveiről is láthattak felvételeket a nézők. Az R-GO negyvenéves jubileumi koncertje kapcsán a színpad és az alkotói munka máig tartó bűvöletéről is beszélt a műsorban.

„Félek a színpadtól, ám mikor fent vagyok, olyan érzésem van mint a halnak, amit visszadobtak a vízbe” – vallotta be. „Egy szobában írom a dalokat és a szöveget, egyedül, ami aztán többször is életre kel. Először mikor lemezt készítek belőle, aztán pedig a színpadon, ahogy a közönség reagál rá” – írta le ezt a varázslatos érzést.

Példaképeiről, első kedvenceiről és nagy ikonjáról, a Beatlesről, valamint legutóbbi darabjáról, az Ég tartja a Földet című musical születéséről is beszélt a Család-barátban. Az idézett beszélgetés a műsor Médiaklikk-oldalán újranézhető.

