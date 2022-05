A legjobb hatvan mixszel folytatódik a Petőfi Rádió DJ versenye

Csaknem 300 mix érkezett a Petőfi Rádió Szelektrik versenyfelhívására. A nevezési időszak április 25-én, éjfélkor zárult, de új jelentkezések még az utolsó másodpercekben is befutottak. A zsűri döntött a legjobb 60 felvétel készítőjéről, akik közül 8-at a Petőfivel a reggel! című műsorban már be is jelentettek.

Rendkívül erős hajrával zárult a Szelektrik, a Petőfi Rádió Elektrik című műsorának DJ versenye. A jelentkezők kihasználtak minden másodpercet, hogy a lehető legjobbat nyújtsák. A mixek negyede az utolsó 4 órában futott be. A mintegy 300 szett összesen 139 óra és 30 percnyi hallgatnivalót adott a zsűrinek – akik az elmúlt egy hétben folyamatosan válogatták a nevezéseket, hogy megtalálják a legerősebb mixeket. „Zeneileg nagyon sokszínű a paletta, ami azt jelenti, hogy a hallgatóink is sokszínűek. Úgy tűnik, hogy a rádió célkitűzése, hogy minden zenei családnak otthont adjon, értő fülekre talált. Van hip-hop, disco, house, techno, drum and bass – az egész könnyedtől a meredekig és durváig. Öröm ilyen széles merítésből válogatni” – fogalmazott a jelentkezési időszak lezárulta után Kovács Jeromos, a Petőfi Rádió zenei szerkesztője és DJ-je. A nevezők köre széles földrajzilag és életkorukat tekintve is. Érkezett nevezés határon innen és túlról is, az egész kicsi településektől a nagyvárosokig, a Kárpát-medence minden pontjáról. Az alkotók többsége huszonéves, de van 18 alatti és 50 feletti versenyző is. „Az elektronikus zene ugyan eredetileg nagyvárosi produktum, de most is bebizonyosodott, hogy nem csak a nagyvárosokban talál értő hallgatóságra. Mostanra már az elektronikus zene nyelve univerzális és képes mindenhová eljutni” – tette hozzá a Petőfi Rádió zenei szakembere, aki a zsűrizésben is részt vesz az Elektrik rezidens DJ-ivel, JumoDaddy, SanFranciscoBeat, Ian Autorun, és DJ Gozth társaságában. Az értékelésben közreműködik a rádiós zsűri – Béli Ádám csatornaigazgató, Dominik Zsolt főszerkesztő és Dj Izil – is, akik gondos mérlegelés után választották ki a legjobb 60 versenyzőt. A Petőfi Rádió reggeli műsorában jelentették be az első 8 továbbjutó nevét; ArCho, Johnny Stayer, Laskai Viktor, Low Contrast, Matt Klear, Special Issues, Tymo, valamint Vydha folytathatják a versenyt. A következő továbbjutókat minden hétfőn, nyolcasával jelentik be; a Petőfi Rádió adásában, a petofilive.hu/szelektrik oldalon és a rádió közösségi felületein teszik közzé a legfrissebb információkat. A neveken túl a mixek május 2. és június 21. között hétfőfől csütörtökig adásban is meghallgathatók lesznek, késő este 23 és 24 óra között! A verseny eredményhirdetése augusztus 18-án, a Strand Fesztiválon lesz. 10 versenyző Szelektrik 2022 oklevelet kap, 3 versenyző Szelektrik 2022 kupát nyer, a legjobb 3 versenyző pedig értékes zenei tárgynyereményekkel lehet gazdagabb. A győztes egy éven át az Elektrik rezidens DJ-jeként játszhat majd a Petőfi Rádióban, ott lesz az Elektrik rendezvényein – és felléphet a Strand Fesztiválon is. A címlapfotó illusztráció.