Elhunyt a legendás énekesnő

Ashley és nővére, Wyonna tragédiának nevezték a történteket. Azt írták: anyjuk élete mentális betegsége miatt ért véget.

Naomi és idősebb lánya, Wyonna a nyolcvanas évek elején kezdett együtt zenélni nagyobb nyilvánosság előtt The Judds néven. Olyan dalok fűződnek nevükhöz, mint a “Mama He’s Crazy” és a “Love Can Build a Bridge”. Több mint 20 millió lemezt adtak el.

Az együttes hét év leforgása alatt öt Grammy-díjat kapott, és tizennégy daluk került fel a slágerlisták élére – írta honlapján a CNN amerikai hírtelevízió.

We’re heartbroken to learn about the passing of the legendary Naomi Judd & honored to have shared many unforgettable moments & performances together. Our hearts go out to her husband Larry, daughters Wynonna & Ashley, & legions of fans around the world during this difficult time. pic.twitter.com/xTmYvEG1nj

— CMT (@CMT) April 30, 2022