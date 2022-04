A Zeneakadémián ad zongoraestet Palojtay János

Palojtay János ad szólóaestet május 4-én a Zeneakadémián az MVM Koncertek – A Zongora-sorozatban. Az esten Schumann, Franck és Debussy művei szólalnak meg.

Egy hónapon belül a világ híres hangversenytermeiben ad koncertet a fiatal zongoraművész: a Concertgebouw Amsterdam (április 24.) után és a brüsszeli Bozar (május 22.) előtt Budapesten, a Zeneakadémia Nagytermében szólóesten hallgathatja meg Palojtay Jánost a magyar közönség. Az esten Schumann, Franck és Debussy művei szólalnak meg – közölték a szervezők az MTI-vel.

Palojtay János generációjának egyik legizgalmasabb egyénisége. Nemzetközi karrierjét 2012-ben a Santanderi Paloma O´Shea zongoraversenyen elért 3. helyezése indította útjára, melynek köszönhetően Spanyolország, Franciaország, Ausztria és Olaszország jelentős hangversenytermeiben, köztük a madridi Auditorio Nacional és a párizsi Salle Cortot falai közt adott szólókoncerteket.

Lev Szivkov csellistával, állandó kamarapartnerével a New York-i Carnegie Hallban és a San Francisco-i Herbst Theatre-ben is adott koncertet. Szóló- és kamarazenei fellépései közül kiemelkednek a hamburgi Elbphilharmonie, a brüsszeli Palais des Beaux Arts, a grazi Ligeti Saal, és a barcelonai Auditorium színpadán adott koncertjei. Európa és az Egyesült Államok mellett Palojtay Ázsia több országában, köztük India, Taiwan és Dél-Korea hangversenytermeiben is bemutatkozott. Előadói stílusát nagyban meghatározza, hogy számos különböző zenei nyelven improvizál, barokk stílusban éppúgy, mint kortárs vagy jazz területen. Improvizációihoz hasonlóan klasszikus interpretációit is az analitikus gondolkodás és az ösztönszerűség egyensúlya teszi egyedivé.

A koncertre jegyek vásárolhatók a Zeneakadémia jegypénztárában és a www.azongora.hu honlapon. A koncertekre az elmaradt MVM Koncertek jegytulajdonosai is regisztrálhatnak az mvmkoncertek@gmail.com e-mail-címen.