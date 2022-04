Egyedül ápolta beteg férjét az Operettszínház sztárja

Remek ember és sokoldalú tehetség volt Felföldi Anikó, az Operettszínház örökös tagja, akire születésnapja alkalmából emlékezett Galambos Erzsi az Almáriumban. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész barátnőjéről és pályatársáról árulta el a nézőknek, milyen volt a magánéletben.

Felföldi Anikó április 28-án ünnepelte volna 84. születésnapját. A két éve elhunyt Jászai Mari-díjas színművészre pályatársa, barátja, Galambos Erzsi emlékezett a Duna délutáni magazinműsorában. A közönséget lenyűgözte szépségével és tehetségével, ám magánemberként is „multitalentum” volt. Jó kézügyessége volt, gobelinezett és varrni is kiválóan tudott, függönyeit is mind ő készítette. „A halála előtti karácsonykor kaptam tőle egy nagy süteményt, ami át volt kötve masnikkal, szánkóval, karácsonyfával. Kész remekmű volt. Ezt a csomagolást a mai napig őrzöm a konyhámban” – mesélte a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész.

Precíz volt, nem volt bejárónője, mert úgy gondolta, nála alaposabban senki sem tudja kitakarítani a lakást. Rendszeresen előre főzött, az ételek pedig felmatricázva sorakoztak a hűtőben. Sport terén is tehetséges volt, remekül síelt és vitorlázott, amelyre barátnőjét is tanítgatta, idézte fel Felföldi Anikó alakját az Almáriumban Galambos Erzsi. Azt is elárulta róla, hogy szerette a bohócokat, a világ minden tájáról származó gyűjteménye több mint száz darabból állt.

„Különleges ember volt, magabiztos és jókedvű, ugyanakkor zárkózott, magánéletéről vagy arról, ha valami fájdalom érte, nem beszélt” – mondta, és elmesélte azt is, hogy férjét, akivel 46 évig élt együtt, három évig egymaga ápolta, és halálát is csak pár nappal később mondta el.

Galambos Erzsi decemberben 90 éves lett, ezzel kapcsolatos érzéseiről is beszélt a színművésznő az Almáriumban, amely ide kattintva megnézhető.

Almárium – hétköznap 14:25-től a Dunán!