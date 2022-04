Családi életükbe engedtek bepillantást Antal Timiék

Antal Timi énekesnő és férje, Demkó Gergő zenész voltak a Család-barát vendégei, ahol az otthoni stúdió és házimunka rendhagyó egyvelegéről és a zene iránt már most érdeklődő hároméves kislányukról is beszéltek. Az énekesnő felidézte érzéseit a Csináljuk a fesztivált! szombati adásában előadott dala kapcsán is.

A Csináljuk a fesztivált! legutóbbi adásában láthatták a Duna nézői Antal Timit, aki a Zanzibár Szerelemről szó sem volt című dalát adta elő. „Ez a kétezres évek elején volt nagy sláger, én ekkor kezdtem az iskolát, és nagyon jó volt felidézi ezeket az élményeket, az első szerelmet" – mondta az énekesnő a Család-barátban. Ha már szóba került a szerelem, férjével, Demkó Gergővel a műsorban családi életükről is meséltek. Az otthoni stúdió előnye, hogy egy próbafolyamat közben is lehet rántást keverni az ebédhez. Kislányuk is sokat sürög körülöttük és talán a zene iránti fogékonyságot örökölte is szüleitől. „Két játékmikrofonja is van, érzi és szereti a zenét, de nem erőltetünk rá semmit. Igyekszünk jó példát mutatni neki, tanítjuk őt a zene szeretetére. Népzenét és komolyabb zenét is hallgattatunk vele és úgy tűnik, nyitott rá" – árulta el az énekesnő.