Klasszikusokkal és kortárs sikerfilmekkel készül a közmédia a Magyar Film Napjára

A hazai filmművészet születését idén is rendhagyó programkínálattal ünneplik a közmédia csatornái. 121 éve mutatták be az első megrendezett, dramatizált jeleneteket tartalmazó mozgóképes alkotást, A táncz címmel. A jeles premier emlékére 2018 óta április 30-a a Magyar Film Napja. Ezen a napon a Duna, a Duna World és az M5 kulturális csatorna is jelentős filmtörténeti darabokkal, régi és új kedvencekkel várja nézőit.

Szórakoztató és izgalmas időutazásra hívja nézőit a közmédia a Magyar Film Napján. A különböző évtizedek legemlékezetesebb hazai alkotásai kerülnek műsorra. Szinte valamennyi műfaj képviselteti magát és nemcsak a játék-és művészfilmek kedvelőire, hanem a rajzfilm rajongókra is gondolnak a csatornák. A Duna 13:00-tól levetíti a 70-es évek egyik népszerű zenés tévéjátékát. A régi nyár Keleti Márton rendezésében, és a nemrég elhunyt Hildebrand István nagyszerű operatőri munkájával készült. A film Békeffi István és Lajtai Lajos operettjén alapul és legendás sztárok sorát vonultatja fel; Ruttkai Éva, Latinovits Zoltán, Kiss Manyi, Gobbi Hilda és Pécsi Sándor szereplésével egy pikáns, komikus történet bontakozik ki. 15:50-től országos tévépremier keretében mutatkozik be egy kultúrtörténeti dokumentumfilm; Sissi zsiráfjától a biodomig címmel. Valan – Az angyalok völgye (Fotó: MTVA) Kocsis Tibor alkotásában eddig soha nem látott archív filmrészletekkel, fotókkal, lenyűgöző mai felvételekkel és korhű zenékkel varázsolják a nézők elé a Fővárosi Állatkert első száz évének történetét. A nemzet televízióján 21:50-től látható az északi krimiket idéző 2019-es thriller, a Valan – Az angyalok völgye. Bagota Béla első nagyjátékfilmjének főhőse egy rendőr, aki a családjában bekövetkezett tragédia hatására eltűnt lányok felkutatásának szenteli életét. Szent Péter esernyője (Fotó: MTVA) A Duna World programkínálatában ikonikus klasszikusok szerepelnek. Mikszáth Kálmán egyik legkedveltebb regényének, a Szent Péter esernyőjének harmadik filmes adaptációja 11:30-tól látható. A romantikus, nagyszabású kalandfilm Törőcsik Mari és Pécsi Sándor főszereplésével készült. A magyar újhullám egyik jellegzetes darabja, az 1969-es Szemüvegesek 9:38-tól szerepel a programkínálatban. A történet főhőseit, a fiatal házaspárt Bujtor István és Ronyecz Mária alakítják, akik próbálják megalapozni közös életüket. Számos akadállyal kell szembenézniük, de a hétköznapi kihívások mellett is megtalálják a boldogságukat. Meseautó (Fotó: MTVA) Az M5 16:50-től tűzi műsorra a romantikus vígjátékok alapművének számító 1934-es Meseautót. A klasszikus játékfilm egyik főszereplőjéről egy dokumentumfilmet is láthatnak a nézők 16:10-től, Az ismeretlen Perczel Zita címmel, mely megmutatja, hogy bár adódtak számára kivételes szakmai lehetőségek külföldön, hazájában vált valódi sztárrá a színésznő. A kulturális csatorna 12:55-től a meserajongóknak is kedvez: a Nemzeti Filmintézet restaurálta a Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező, Macskássy Gyula ’50-es években készült rajzfilmjeit, melyeket most láthatnak először összefűzve a tévénézők. A 68 perces „Macskássy-blokkban” az 1950-es Kiskakas gyémánt félkrajcárja, az 1952-es Erdei sportverseny, az 1953-as Kutyakötelesség, és a 1956-os Két bors ökröcske című animációs filmek jelennek meg. Testről és lélekről (Fotó: MTVA) Az M3.hu-n pedig Macskássy egy későbbi zseniális művét, a Frakk, a macskák rémének első szériáját lehet elérni, egészen május 5-ig. 22:15-től vetíti az M5 kulturális csatorna az utóbbi évek talán legnagyobb szakmai sikereit elkönyvelő Testről és lélekről című filmet. Enyedi Ildikó alkotása napjaink párkapcsolatairól, két különleges ember egymásra találásáról mesél. A nagyjátékfilm már az első fesztiválon tarolt, Berlinben elnyerte az Arany Medvét, a FIPRESCI-díjat, az Ökumenikus zsűri díját és a Berliner Morgenpost díját is. Női főszereplője, Borbély Alexandra pedig az Európai Film Akadémiától a legjobb női főszereplő díját érdemelte ki, és nominálták a legjobb külföldi filmnek járó Oscar-díjra is. A magyar film napja – felejthetetlen hazai filmek a Dunán, a Duna World-ön és az M5 csatornán április 30-án!