A Kárpát Rapszódia hatalmas sikert aratott a New York-i Filmfesztiválon

A Szabó Stein Imre által rendezett, Keller András művészeti koncepciója alapján megvalósuló , a Concerto Budapest, Snétberger Ferenc, Roby Lakatos, Homoky Gábor és az Old Sounds közös koncertjéből készült egész estés fekete-fehér film, amelyet a MEZZO TV 2021 Karácsonyi ünnepi programjában mutatott be, zajos sikert aratott az 1957-ben alapított, a világ egyik legjelentősebb televíziós versenyének számító New York Festivals TV & Film Awards-on. A Kárpát Rapszódia a világ 42 országából, a legnagyobb televíziós társaságok által nevezett több száz alkotás közül az egyik fő kategóriában ( Entertainment / Performing Arts Special, Szórakoztató Műsorok / Előadóművészeti műsorok ) nyerte el a Silver Award-ot.

Ez egyúttal a Szabó Stein Imre-Keller András- Concerto Budapest filmes együttműködés második nagy nemzetközi sikere. Két éve a Velencei TV Fesztivál– VENICE TV AWARDS 2020 – a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál televíziós testvére – “Performing Arts”- Előadóművészeti Filmek kategóriájának szárnyas Arany Oroszlánnal díjazott győztese lett a két órás, különleges koncertfilm, amely szintén a MEZZO TV-n debütált. A Concerto Budapest és a Kremerata Baltica, Keller András, Gidon Kremer nevével fémjelzett és Szabó Stein Imre által rendezett koncertfilm szintén látható a MEZZO TV-n.

A klasszikus szimfonikus és a magyar és cigány nép és világzenét egyedülállóan ötvöző, szerény költségvetésű Kárpát Rapszódia olyan szuperprodukciókkal versenyzett a Fináléban, mint az Egyesült Államokbeli Capital Concerts által készített 2021 National Memorial Day Concert , a Done and Dusted által gyártott Mariah Carey’s Magical Christmas Special , vagy a Radio y Televisión Argentina S.E. Maradona: Born to Annoy és a Brit TBI Media Ltd The National Lottery’s Big Night of Musicals című alkotása.

A New York Festivals TV & Film Awards 2021-es győztesei között található a BBC Studios, az NBC News, a CBS Studios, a Deutsche Welle, az Al Jazeera, az a ZDF, az ABC, a FOX és a SONY Pictures is, mutatva a verseny léptékét.

A MEZZO TV műsorán megtekinthető Kárpát Rapszódia különleges, Keller András által kitalált Kárpát-medencei zenei atmoszféráját szélesvásznú, fekete-fehér képi világra álmodta a rendező, Szabó Stein Imre. Brahms, Enescu, Liszt, Sarasate, Snétberger, Roby Lakatos szerzemények, Homoky Gábor különleges Elvis átiratai és népzene ( 12 mű ) külön zenei egységek, mégis egymásból természetesen következő zene és kép folyamban egyesülnek. A színes, különleges műsorban a magyar – magyar cigány eredetű zenék eljutnak egészen a jazz és a rock and roll világáig. A felvételek 12 kamerával, televíziós és filmes technikával készültek, a több napos hang és képfelvételen 40 fős forgató stáb és 90 zenész vett részt.

Szabó Stein Imre

Szabó Stein Imre: “Ez most ismét egy komoly magyar zenei és filmes siker is egyben. Most erősebben, mint bármikor feszegettük a határokat. A képi világot erőteljesen meghatározó karakteres kontrasztos világítással és a Jazz korszak “bárhangulatát” , vagy épp a ’60-as évek füstös pesti presszó hangulatát idéző fényekkel egységes fekete-fehér filmes látványba szerettem volna hozni a hosszan kitartott , nyugodt képeket a sűrű filmes közelikkel vágott snittekkel. Mivel több eltérő felvételt készítettünk, külön a vadabb filmes snittekkel, hatalmas utómunkában sikerült mindezt megalkotni. Keller András rendkívül bátor lépést tett egy nagyzenekar zenei határterületére. Szerintem teljesen új szintre lépett a crossover műfaj. Örülnék, ha itthon is együtt örülnénk, hogy egy filmes igényű zenei felvétel nagyságrendekkel több emberhez tud eljutni a világon”

Keller András és Szabó Stein Imre filmjében a Keller András által megálmodott zenei világot Szabó Stein Imre rendező vitte filmre. Közvetlen alkotótársai Komlós András TV rendező és Tóth Ibolya zenei rendező, Géczy Dávid kreatív producer, Hartung Dávid vezető operatőr, Lecza Attila vágó, Vajda László fővilágosító, Lakatos Gergely hangmérnök. A film executive producere Szabó Stein Imre, és Dr. Edvi Péter, producere Czutor György, TV-s co-producere Lakatos Gergely. A felvételek 12 kamerával, televíziós és filmes technikával készültek, a négy napos hang és képfelvételen 40 fős forgató stáb és 90 zenész vett részt. A Kárpát Rapszódia csúsztatott élő internetes streamben került közvetítésre Magyarországon az Index.hu-n, a nemzetközi televíziós bemutatóval párhuzamosan a MEZZO TV-n.