Plácido Domingo az M5-ön keresztül köszöntötte magyar partnernőjét

A Maestro videóüzenetben gratulált kedvenc Desdemónájának a Kontúr című műsorban.

Az M5 portréműsorában, a Kontúrban születésnapja alkalmából Tokody Ilona, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar opera-énekesnő, Érdemes és Kiváló Művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja vendégeskedett. A magyar szoprán, aki José Carreras mellett hangos nemzetközi sikert aratott, a világ legelőkelőbb operaházainak állandó vendége mind a mai napig. Barátai között tudhat olyan szakmai kiválóságokat is, mint Plácido Domingo, aki a művésznőt közelgő születésnapja alkalmából videóüzenetben köszöntött fel.

„Drága Ilona, lám, milyen gyorsan rohan az idő. Emlékszem, amikor 1987-ben először léptünk fel együtt az Erkel Színházban, akkor az Aidát énekeltük. Pár évvel később egészen hihetetlen dologban volt részünk, amikor egy houstoni Otellót követően a repülőre ültünk és a mexikói Monterrey-ben adtunk koncertet. Egy napon két fellépést is adtunk. Külön öröm számomra, hogy akkor az édesanyámat is megismerhetted” – emlékezett vissza közös munkáikra a világhírű spanyol tenor, aki hozzátette, rövidesen újra koncertet ad Budapesten, így reméli, hogy személyesen is gratulálhat a születésnapos opera-énekesnőnek.

A Tokody Ilonával készült teljes portrébeszélgetés már elérhető a Médiaklikken!