Huszka Jenő volt, aki elsőként megdöntötte az angol, a párizsi és a bécsi operett kizárólagos uralmát

Szegeden a Palánk városrész 112-es földszintes házában született Huszka Jenő 147 évvel ezelőtt, 1875. április 24-én. Ő volt, aki elsőként megdöntötte az angol, a párizsi és a bécsi operett kizárólagos uralmát, és ezzel új lehetőségeket nyitott, az őt követő magyar komponisták előtt.

Nemzeti Fotótár Huszka Jenő zeneszerző otthonában munka közben 1954-ben. Fotó:

Édesapja, aki törvényszéki bíró volt maga is zenélt. Fuvolán játszott és közjogi munkája mellett a szegedi dalárda tagja volt. Fiát hegedülni tanította és külön hegedűt készíttetett Jenőkének, amelyen tökéletesen játszott. Az iskolában könnyen és gyorsan haladt, nyolc éves volt, amikor a szegedi Városi Zenede tanára, Szommer Endre felfedezte kivételes tehetségét. Az első évzáró vizsgán ő aratja a legnagyobb sikert, majd a harmadik évfolyam záróhangversenyén Bériot „7. hangversenyét”, olyan sikerrel játszotta, hogy a helyi lap is dicsérően írt róla. Eközben nevelőnőjétől folyékonyan megtanul németül, majd franciául.

A hegedűgyakorlás mellett egyre több időt töltött a zongora mellett.

A Hubay-növendékek világszerte híresek voltak vonókezelésük könnyedségéről, kidolgozottságáról

A jogot apja kérésére végezte el, akinek kedvéért vállalta a kettős terhelést. Az Andrássy út 67. szám alatt működő régi Zeneakadémián, Koessler János és Hubay Jenő tanítványaként kimagasló eredménnyel végzett. A Hubay-növendékek világszerte híresek voltak vonókezelésük könnyedségéről, kidolgozottságáról és felismerhetők voltak a „hangérzékenységükről”. A felvételi vizsgája kitűnően sikerült, a negyvenhat jelentkezőből csak őt vették fel.

Huszka Jenő szervezte a Budapestre érkező Siegfried Wagner tiszteletére rendezett koncertet

„Erkel Gyula külön is megdicsért, és a zeneszerzést is felvehettem Herzfeld Viktornál, melléktanszakon pedig a zongorát választottam” – ez olvasható a sürgönyben, amit családjának küldött a felvételi után. Legtöbb idejét a zene kötötte le, több hangversenyt is szervez, az egyik koncertjén mutatkozott be az alig 18-éves Dohnányi Ernő. Huszka Jenő szervezte a Budapestre érkező Siegfried Wagner tiszteletére rendezett koncertet.

Első színpadi művét, a Tilos a bemenet című énekes bohózatot, 1899. szeptember másodikán játszották

A Jogászegylet felkérte egy „díszcsárdás” megkomponálására, és a hagyományos „Nem ütik a jogászt agyon” dallamai után, új hangokkal csendült fel a színpompás báli forgatagban, és Jogászcsárdás címmel mutatták be 1894-ben. A Pesti Napló, 1895. januári számában nagy sikert jósolt neki a jogászvilágban, és a muzsika érzelmes világában is.

Egy évig, első hegedűse volt Párizsban a Lamoureux- zenekarnak, együtt játszott velük a Londoni koncertjükön is

Huszka Jenő véletlenül került Magyarországon a figyelem középpontjába. Ez a véletlen úgy történt, hogy a Népszínház direktora nem tudta, hogy milyen darabot vigyen színre, ötleteiből kifogyott, így a Huszka fiókban tartott operettet mutatta be. Hatalmas meglepetésére, a Huszka darabnak óriási sikere volt. A legnagyobb sikerét, 1902-ben a Népszínházban aratta, a Bob herceg című operettjével, innen számítják a magyar operett színjátszást.

Beöthy László írta a bemutató másnapján a Budapest Hírlapban:

„Csupa új dallam új ötlet, válogatott dallam és nem köznapi ötlet (…) hozzá teljes technikai készség, uralkodás a zenekaron és a színpadon (…) egy teljesen kész nagy talentum, (…) jöttét szívből üdvözöljük”. Ezzel indult a magyar operett világhódító útjára, mely megdöntötte a párizsi és bécsi operett uralmát. Ezután sorban komponálta sikert-sikerre halmozó operettjeit. 1905-ben a főváros új operettszínházát, a Király Színházat, Huszka Jenő „Aranyvirág” című operettjével nyitották meg.

Ugyanebben az évben írta a népszerű Gül Baba operettet, amelyben először hallható a „Darumadár fenn az égen”, amelyet magyar népdalként ismerünk.

Ezután jött 1919-ben a „Lili bárónő”, 1942-ben a „Mária főhadnagy”, 1954-ben a „Szép Juhászné” daljáték és 1955-ben a „Szabadság szerelem”.

A Gül baba jelmezeit Törökországból hozatták

1902-ben, a Népszínházban bemutatott Bob herceget – Fedák Sári főszereplésével – több mint százszor játszották teltházzal. Ezután egymás után jöttek Huszka Jenő hatalmas sikerrel játszott operettjei: a Gül baba, melynek jelmezeit Törökországból hozatták, a világszerte játszott Lili bárónő és a Mária főhadnagy. Legnépszerűbb operettjeiből filmeket is készítettek: Gül baba és az Erzsébet királyné (1940), Bob herceg (1941,1972), Gábor diák (1955).

Legnépszerűbb dalai: Londonba, hej, van számos utca (Bob herceg), Ott túl a rácson és a Darumadár fenn az égen (Gül baba), Szellők szárnyán, Egy kis cigaretta, valódi, finom és a Tündérkirálynő, légy a párom (Lili bárónő) Doktor úr, a maga szíve sose fáj (Szabadság szerelem)

Huszka Jenő az elsők között volt Magyarországon, aki a szerzői jogvédelmet is elindította.