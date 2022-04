Tematikus sorozat a Család-barátban, Kautzky Armand színházi kulisszatitkokat árult el

Tavasszal felfrissül a Család-barát is, heti rendszerességgel hat különböző témát kínál. A színház és a divat világát, az egészséges életmód és a gyermeknevelés témáit, a legújabb kreatív ötleteket és magyar dinasztiák különleges életét ismerhetik meg közelebbről a nézők a műsorvezetők új tematikus sorozataiban.

Újdonságokkal várja nézőit a Duna népszerű délelőtti műsora. A Család-barát magazin műsorvezetői még tovább színesítve a tartalmat, érdeklődési körüknek megfelelő elosztásban változatos témákkal készülnek.

A sorozatot Kautzky Armand kezdte, aki a színházi kulisszatitkokba vezeti be a nézőket, különböző előadásokhoz kapcsolódva. Forró Bence magyar dinasztiák nyomába ered, olyan családokat mutat be, amelyekben a gyerekek viszik tovább szüleik, őseik foglalkozását vagy vállalkozását. Rátonyi Kriszta a gasztronómia szerelmese, elkötelezett híve a magyar művészetnek, irodalomnak, de az életmóddal kapcsolatos kérdések is közel állnak hozzá, ezért a jógával és mozgással kapcsolatos témákban otthonosan mozogva kalauzolja majd a nézőket. Somossy Barbara a hazai divat „nagyköveteként” lép elő: az öltözködéssel kapcsolatos témák, stílusokról, divatról szóló információk gyakran megjelennek majd azokban az adásokban, amelyeket vezet. Fodor Imre kiskora óta lovagol, rendszeresen jár a derbire, a Nemzeti Vágtán nagy álma vált valóra, amikor lóháton ülve tudósított – legnagyobb szenvedélyéről, a lósportról, valamint gyakorló édesapaként gyermeknevelési kérdésekről beszélget majd szakemberekkel. Novodomszky Éva különböző alkotótevékenységeket mutat be: a bútorfelújítástól a barkácsolásig szolgál különböző kreatív ötletekkel a nézőknek.

Tematikus sorozatok – minden hétköznap 10:25-től élőben a Dunán, a Család-barátban!