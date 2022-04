Másfél milliárdot érő ritka festményre bukkantak a holland aranykorból

Egy 400 éves holland festménykülönlegességre bukkantak az ausztráliai Új-Dél-Wales állam egyik házában – számolt be a The Guardian.

A Csendélet névre keresztelt alkotás értéke akár az ötmillió ausztrál dollárt is elérheti, amely átszámítva megközelíti a másfél milliárd forintot.

— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) April 17, 2022