Kakaslövés, piros tojás, locsolkodás – Erdélyben is élnek a húsvéti magyar hagyományok

Megkezdődött a locsolkodás a hargita megyei Máréfalván. A fiúk sok településen kisebb nagyobb csapatokba verődve tojásgyűjtő kosárral és kölnivízzel keresik fel a lányokat, akik természetesen hímes tojással és házi süteményekkel viszonozzák a fiatalemberek kedvességét.

Székelyföldön nem tűnt el a locsolkodás hagyománya, azonban jócskán átalakult. Az idei locsolkodást az időjárási viszonyok is megnehezítik, ugyanis a településen mínusz 4 fok volt a mai hőmérséklet.

„A mi időnkbe nem voltak ilyen dezodorok és parfümök, elmentünk az erdőbe ibolyát szedtünk és megfőztük és az is volt olyan illatos, mint a drága kölnivíz” – emlékezett vissza Kovács Imre néptáncoktató, aki azt is elárulta, hogy régebben a tojást sem festékkel, hanem piros és fehér hagymahéjjal festették be.

„A feleségem még ma is így csinálja” – mondta. A székelyföldi teleülés egyébként messzeföldön híred a tejfölös lepényéről, amit húsvétkor is az ünnepi asztalra kerül.