Dübörögtek a '90-es évek slágerei a Csináljuk a fesztivált! adásában

Az ötödik elődöntőben újabb 10 sztárelőadó tolmácsolásában hallhatták a Duna nézői a kilencvenes évek legnagyobb magyar slágereit. A műfaji sokszínűség jegyében popénekesek, lány- és fiúbandák, rockzenekarok és hip-hop csapatok kultikus dalai is felcsendültek szombat este.

Szombat este az utolsó előtti elődöntőjéhez érkezett a Csináljuk a fesztivált!, a Duna grandiózus, zenei időutazást kínáló showműsora.

Csináljuk a fesztivált! (Fotó: MTVA)

A repertoáron ezúttal a kilencvenes évek hazai könnyűzenei palettája szerepelt, amely változatosságával ismét nagy sikert aratott.

Egynyári bulihimnuszok, fülledt popdalok, rap és rockslágerek egyaránt helyet kaptak a 10 produkció között, amelyek közül azonban ismét csak 5 juthatott tovább a középdöntőbe a zsűri – a Korda házaspár, Boros Csaba, Feke Pál, Balázs Andi és Nagy Bogi – valamint a közönség szavazatainak összesítése alapján.

A műsorvezetők, Rókusfalvy Lili és Fodor Imre tinédzser és fiatalkoruk legszebb pillanatait idézték fel a dalokkal, nem különben az előadók, akiknek nem volt sok dolguk a szövegtanulással, hiszen annak idején a csapból is folytak előadott slágereik.

Bár a taps mindenkinek járt, a pontozás ezúttal is kiélezett volt, a zsűri szavazatait pedig most is felülbírálta a stúdió nézőközönsége. A végleges sorrendben ötödikként az Ott várok rád című Hip Hop Boyz dal juthatott tovább, melyet Anda Laci, Kurucz Sanyi és Andelic Jonathan adtak elő.

A negyedik helyen végzett Presser Gábor slágere, a Rozsdás szög, amelyet Roy vitt a színpadra. A dobogó harmadik fokára a Mennyország Tourist című Tankcsapda szerzeménnyel Tanka Balázs állhatott, míg a másodikra a Republictól a Szállj el kismadárt énekelve Csepregi Éva léphetett fel.

Az ötödik elődöntő egyértelmű nyertese mind a közönség, mind a zsűri szavazata alapján a Hófehér Jaguár lett, ami Heinz Gábor, Biga előadásában hangzott el.

A következő adásban, április 23-án, szombat este már a 2000-es éveké lesz a főszerep, amikor újabb 10 korábban soha nem látott produkció debütál a Duna képernyőjén.

A Csináljuk a fesztivált! utolsó elődöntőjében továbbra is évtizedes bontásban, sztárelőadók tolmácsolásában, változatlan hangszerelésben, de korszerű hangzásban, és fergeteges színpadképpel mutatkoznak be újra az elmúlt 100 év korszakos dalai, hogy megtalálhassuk az évszázad slágerét! Az időutazást ezúttal is az aktuális évtizednek megfelelő játékfilmmel folytathatjuk a Dunán.

A Csináljuk a fesztivált! korábbi adásai, valamint extra tartalmak elérhetők a műsor Médiaklikk-oldalán, valamint a Duna és a műsor közösségi oldalán!

