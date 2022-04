Werkfilm mutatja be az M5-ön, miként kelt életre Arany hőse

A 19. századi szuperhős, Toldi visszatér a képernyőre a húsvéti hosszúhétvégén. Az M5 kulturális csatorna április 17-én és 18-án a Toldi Miklós legendás történetét bemutató animációs sorozatot tűzi műsorára. A Toldi maraton előtt pedig kulisszatitkok derülnek ki a Repül a nehéz kő – így készült a Toldi animációs sorozat című werkfilmből, amelyben a Kecskeméti Rajzfilmstúdió alkotói mesélnek 33 hónapnyi lázas munka és egy történelmi jelentőségű alkotás részleteiről.

A Toldi című elbeszélő költemény feldolgozására az Arany János-emlékévhez kapcsolódóan írt ki pályázatot az MTVA; a megvalósítást a nagy múltú Kecskemétfilm stúdió nyerte el. A világhírű műhely igazgatója, Mikulás Ferenc Jankovics Marcellt kérte fel rendezőnek. A János vitéz, a Magyar népmesék, a Fehérlófia, a Mondák a magyar történelemből, az Ének a csodaszarvasról és Az ember tragédiája után a Toldi valódi megkoronázása volt a Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar rajzfilmrendező életművének. Az animációs sorozat részben hagyományos, kézzel rajzolt technikával közel három évig készült. Az eredeti műnek megfelelően tizenkét énekből és előhangból áll. Arany János 19. századi alkotását és annak költői képeit 21. századi technikával örökítették meg. Toldi Miklós figurája a manapság egyik legsikeresebb filmműfaj, a szuperhősfilmek karaktereinek ősváltozata. A mesélő pedig nem más, mint a költő maga, szellemalak képében.

Arany János hős lovagjának történetét az ünnepi hosszúhétvégén láthatják az M5 nézői. A Toldi animációs sorozatot április 17-én és 18-án 12:05-től tűzi műsorára a kulturális csatorna. Ezen kívül az alkotás folyamatát is megmutatják. A Repül a nehéz kő – így készült a Toldi animációs sorozat című werkfilmet húsvét vasárnap 11:35-től mutatják be. A filmben az alkotás folyamatának izgalmas pillanatait láthatják. Az alkotók elmesélik, hogyan töltenek meg addig mozdulatlan rajzokat élettel, olyan titkokat árulnak el, mint hogy a fű hangjának imitálására VHS szalagot használnak, vagy hogy átlagosan 12-13 rajzra van szükség másodpercenként ahhoz, hogy a néző valóban folyamatos mozgást lásson a televízió képernyőjén. Az összeállítás további különlegessége, hogy Jankovics Marcell is feltűnik benne. A hazai animáció legendás mesterének a Toldi volt az utolsó nagyszabású rendezése, amelynek záróénekében – a dicső lovag kíséreteként – a tizenkét vezető alkotó is megjelenik.

Repül a nehéz kő – így készült a Toldi animációs sorozat húsvét vasárnap 11:35-től

Toldi animációs sorozat – április 17-én és 18-án 12:05-től az M5 kulturális csatornán!