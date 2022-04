Balázs Klárit dallal hódította meg Korda György

A Csináljuk a fesztivált! zsűritagjainak szerelmi történetében kulcsszerepet játszott egy bizonyos sláger – emlékezett vissza megismerkedésükre a Korda házaspár a Librettó adásában.

Korda György és Balázs Klári neve megkerülhetetlen a magyar könnyűzenében, az énekes házaspár élő legendaként szórakoztatja a közönséget már több mint négy évtizede. 1980-ban szerettek egymásba, azóta elválaszthatatlanok, március óta pedig nemcsak férjként és feleségként, hanem zsűritársakként is szinkronban vannak: a Duna grandiózus showműsorában keresik az évszázad slágerét. A Csináljuk a fesztivált! jelenleg négy sikeres, nézettségi rekordot döntő adást tudhat maga mögött, április 16-án, szombaton a 90-es évek slágereivel folytatódik.

A zsűritagoknak nincs könnyű dolguk, mert minden évtizedben vannak olyan szerzemények, amik különösen közel állnak a szívükhöz. Balázs Klári – vállalva az elfogultság vádját is – bevallotta, saját kedvence 1979-ből, Solymos Antal szövegíró tollából való, a táncos bálok megkerülhetetlen slágere, a Lady „N”, amely férje, Korda György egyik leghíresebb dala.

„Nem véletlenül lett az elmúlt 100 év repertoárjából a kedvenc slágerem a Lady „N”. Nem azért, mert Gyuri, a férjem itt ül mellettem, hanem mert az én életemben egy meghatározó dal. Egyrészt ezt a dalt énekelte akkoriban, amikor megpróbált elcsábítani engem, másrészt valahányszor felcsendül, a nézőtér tombol! Óriási sláger volt akkor, amikor kijött és most is az” – szögezte le az énekesnő a Librettó vendégeként, aki a műsorban azt is elmesélte, miért jött zavarba, amikor a Csináljuk a fesztivált! adásában a dalt előadó Peter Šrámek felkérte táncolni. A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken!

