Versmaraton, különleges vendégek, izgalmas programok – Igazán különleges lesz idén a magyar költészet napja

1964-től minden évben április 11-én, József Attila (1905-1937) születésnapján ünneplik Magyarországon a költészet napját. Ugyanezen a napon született idén 122 éve, 1900-ban a magyar irodalom egy másik kiemelkedő alakja, Márai Sándor is. A közmédia valamennyi televízió- és rádióadója rendhagyó műsorszámokkal, különleges vendégekkel és izgalmas aktivitásokkal ünnepli a jeles napot.

József Attila születésnapja alkalmából immáron 58. alkalommal tartják Magyarországon a költészet napját, amelyre évről évre irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal, koszorúzásokkal, közös versmondásokkal, filmvetítésekkel, kiállításokkal, színházi előadással, rendezvényekkel készülnek Magyarországon és a határon túlon egyaránt.

Az egyik ilyen jeles esemény lesz a Versmaraton, melyen hatvanegy költő tizenkét órán át olvassa fel verseit Budapesten, a Márványteremben. A Magyar Írószövetség, a Magyar Napló Kiadó és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) immár tizenegyedik alkalommal rendezi meg a Kárpát-medence legnagyobb költészet napi rendezvényét április 11-én 10 és 22 óra között.

A helyszínen kulturális újságírók kérdezik a költőket, és minden órában egy-egy, a békéről szóló, közvetlenül a Versmaratonra készült verset hallhatnak a vendégek és a nézők, akik online követik a programot a Magyar Napló Kiadó és a Magyar Írószövetség Facebook-oldalán. Az antológiát Zsille Gábor költő, műfordító szerkesztette. A programra a belépés ingyenes, a megnyitó 9 óra 45 perckor kezdődik, a költőkkel a beszélgetés és felolvasás után is bárki találkozhat a Pollack Mihály téri épületben.

Idén is kiemelt figyelem irányul a közmédiában a magyar lírára április 11-én, hétfőn.

1964 óta minden évben ezen a napon, József Attila születésnapján ünnepeljük a magyar költészet napját, amikor a legjelentősebb hazai alkotóké és verseiké a főszerep.

A korábbi évekhez hasonlóan a Magyar Írószövetség, a Magyar Napló Kiadó és az MTVA közösen megrendezi a 11. Versmaratont. A Kárpát-medence legnagyobb költészet napi rendezvénysorozatában idén 61 költő vesz részt, 12 órán át.

A Napközben rádióadása élőben kapcsolja a helyszínt, ahol a gyerekkori versírás, kreatív írás témájában érintett költők szólalnak meg. A hallgatók megtudhatják azt is, milyen manapság a fiatalok viszonya a versekhez. A Kalendárium délutáni adása is bekapcsolódik a Versmaratonba. A Magyar Rádió Márványtermében zajló eseményeket a csatornák közösségi média oldalán és a Médiaklikk.hu oldalon is követhetik az érdeklődők.

A csatornák rendhagyó műsorszámokkal is készülnek: minden órában egy-egy, a békéről szóló, a Versmaratonra készült verset hallhatnak a nézők. A kortárs magyar költők 12 darab négysoros, békéről szóló alkotását Huszárik Kata, Papp János és Varga-Huszti Máté színművészek előadásában mutatják be.

A Duna két állandó magazinműsora, a Család-barát és az Almárium is tematikus adással készül, valamint két filmet is ajánlanak a nézőknek: 13:25-től A mindenség szerelmese – Juhász Ferenc 90 című dokumentumfilmet, 21:35-től Karinthy Frigyes szerelmi életéről szóló 2022-es tévéfilmet, a Frici és Arankát lehet megtekinteni.

Az M5 filmes kínálatában 14:14-től Jankovics Marcell mesterműve, a János vitéz kap helyet, valamint a Harmat a csillagon – Emlékforgácsok Kányádi Sándorral című 2019-es alkotás is szerepel benne. Az M5 műsorai is kiemelten foglalkoznak majd az eseménnyel és a magyar költészet napjával, így a Librettóban, az Agendában, és az Ez itt kérdésben is találkozhatnak lírai tartalmakkal a nézők.

Az M5 internetes aktivitásába, a Versfolyam-kihívásba is szeretné bevonni nézőit közösségi oldalán.

Az M2 Gyerekcsatornán a Gyerekversek című sorozat epizódjai várják a kis nézőket Petőfi Sándor, Kányádi Sándor, Weöres Sándor, Zelk Zoltán és Varró Dániel műveivel. Az M2 Petőfi TV a Petőfi Kulturális Ügynökség, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a POKET egész napos összművészeti kavalkádjáról tudósít, valamint a FRISS című műsorában is foglalkozik a magyar költészettel. A Petőfi Rádióban a Mezgerélőben ünneplik a hazai lírát, de a Bartók és a Dankó Rádió is a magyar költészetet élteti a műsorkínálatában.

A műsorok az interneten is követhetők, illetve 60 napig visszanézhetők a MédiaKlikk oldalon.

A magyar költészet napja – tematikus műsorfolyam április 11-én, hétfőn a közmédia csatornáin!

Közös versvideót készítettek a Magyar Versmondók Egyesülete és a Nemzeti Színház művészei

Közös versvideót készítettek a Magyar Versmondók Egyesülete és a Nemzeti Színház művészei a költészet napja alkalmából.

József Attila születésének 117. évfordulóján közösen adják elő a költő Születésnapomra című versét. A művészeket Lutter Imre, a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke és Bakos-Kiss Gábor alelnök, a Győri Nemzeti Színház igazgatója kérte fel a közös versmondásra – olvasható a Magyar Versmondók Egyesülete MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében.

Mint írják, a videómontázsban színészek, előadóművészek és rendezők mondanak el egy-egy versszakot Turczi István költő felvezetésével, így áll össze a Születésnapomra című vers Udvaros Dorottyával, Söptei Andreával, Szűcs Nellivel, Huzella Péterrel, Takács Bencével és a hozzájuk csatlakozó művészekkel.