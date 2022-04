Számos híresség is csatlakozott a Versfolyam kihíváshoz

Nemcsak az M5 kulturális csatorna nézőinek körében volt népszerű az internetes aktivitás: Rátonyi Kriszta, Bényi Ildikó, Fodor Imre, Forró Bence, Bősze Ádám és Koltai Bori műsorvezetők mellett olyan neves előadóművészek is csatlakoztak a kezdeményezéshez, mint Kautzky Armand és Csőre Gábor.

Április 11-én, József Attila születésnapján a közmédiában is a magyar költészeté a főszerep. Az M5 Versfolyam kihívásával még az internetet is elárasztotta különböző versekkel, melyeket videós előadásban mutattak be követőik mellett műsorvezetőik és néhány közkedvelt színművész.

Az M5 Librettó műsorvezetője, Csőre Gábor évek óta játssza Arany János klasszikusát, a Toldit, melynek negyedik énekéből egy olyan verssort szavalt el a kihíváshoz csatlakozva, ami a leginkább közel áll a szívéhez.

Bősze Ádám, a Bartók Rádió műsorvezetője az iskolapadból, gyerekkori magyartanárától hozza a versek szeretetét és előadott kedvenc költeményét, Ady Endre Szeretném, ha szeretnének című vezérversét.

A Duna délelőtti magazinjának, a Család-barátnak műsorvezetője, Kautzky Armand Jászai Mari-díjas színművészként már számtalan verset elmondhatott, az egyik nagy kedvencével vett részt a kihívásban, Reményik Sándor: Csendes csodák című alkotását szavalta el.

A további versekért kövesse az M5 kulturális csatorna közösségi oldalát!