Mennyire van otthon a magyar költők és versek világában? – Kvíz

1964-től minden évben április 11-én, József Attila születésnapján tartják Magyarországon a költészet napját, amelyre évről évre irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal, koszorúzásokkal, közös versmondásokkal, filmvetítésekkel, kiállításokkal, színházi előadással, rendezvényekkel készülnek Magyarországon és a határon túlon egyaránt.

A magyar költők nagyjait megidézve, kvízzel tesztelhetik irodalmi tudásukat. Ha a Tiszta szívvelt álmából felkelve is el tudja szavalni, és Ady Endre munkásságát is kirázza a kisujjából, akkor most itt az alkalom, hogy kiderítse, mire emlékszik az iskolapadban tanultakból.

