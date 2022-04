Élő költők társasága a Petőfiben

A kortárs magyar kötészet közkedvelt alakjaival ünnepli a hazai lírát a Petőfi Rádió és az M2 Petőfi TV. A tematikus adások a Petőfivel a reggel! című ébresztő műsorral indultak és este, az M2 Petőfi TV adásával érnek véget.

Bekker Dávid, Nagy Natasa és Varga Gergő műsorvezetők mellett ezúttal napjaink költői ébresztették a hallgatókat április 11-én, hétfő reggel a Petőfi Rádió hullámhosszán. A Pilvaker és a modern költészet egyik ifjú tehetsége, Bánki Beni élőben slammelt az adásban, aki hiszi, hogy a vers nemcsak szájról szájra, hanem site-ról site-ra is terjedhet. Kreatív tartalomgyártóként nap mint nap azért dolgozik a közösségi médiában, hogy a magyar költészet nagyjai és alkotásaik fennmaradhassanak a köztudatban, és hogy a vers műfaját vonzóvá tegye korosztályában.

A Petőfivel a reggel! adásában Sohonyai Attila is feltűnt, aki munkája kulisszatitkairól mesélt, de az is kiderült, hogy Fekete Laci, a Petőfi Rádió műsorvezetője nemcsak zenében van otthon, hanem a rímek és az érzelmek világában is. A Mezgerélő című esti műsor – ami ma este szintén tematikus adással várja hallgatóit – egyik házigazdája szabadidejében szívesen ragad tollat, novellák mellett verseket is ír, amelyekért kollégái is rajonganak.

A költészet napját élteti esti műsorában, a FRISS-ben az M2 Petőfi TV is. A jeles napon a zene és a költészet összeforr az adásban. Idén is versmegzenésítéssel ünnepli Jobbágy Bence, aki élőben mesél új daláról a stúdióban, de a nézők bepillanthatnak a Petőfi Kulturális Ügynökség, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a POKET szervezésében megrendezett összművészeti kavalkádba is.