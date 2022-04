Videós kihívással ünneplik a magyar költészetet a közmédia műsorvezetői

Bényi Ildikó, Petrovics-Mérei Andrea és Koltai Bori közösségi oldalukon szavalják kedvenc magyar verseiket, és ösztönzik követőiket, hogy csatlakozzanak ők is az M5 Versfolyamkihívásához, hogy április 11-én eláraszthassa a hazai líra az internetet.

Kulturális internetes aktivitást indított április 4-én az M5 csatorna, a magyar költészet napja alkalmából. A Versfolyamkihívás a közösségi médiában terjed olyan videókkal, amelyekben a résztvevők elszavalják kedvenc magyar versüket, a bejegyzéshez a #m5tv és a #akulturaotthona hashtageket használva, és megjelölve azokat az ismerőseiket, akiket szeretnének hozzáadni a kihíváshoz.

A Duna műsorvezetője, Bényi Ildikó elsőként csatlakozott a kihíváshoz a közmédia arcai közül, aki videójában Garai Gábor: Jókedvet adj című költeményét szavalta el.

Petrovics-Mérei Andrea, az M4 Sport műsorvezetője szintén bejegyzéssel buzdította követőit, hogy csatlakozzanak ők is a kezdeményezéshez, hogy április 11-én minél több verses videó jelenhessen meg az M5 csatorna közösségi oldalán.

Az M5 fiatal tévése, Koltai Bori kortársai körében kampányolt, hogy vegyenek részt a kihívásban, ehhez Kosztolányi Dezső filozofikus versét, a Hajnali részegséget választotta.

Április 11-ig érdemes követni a hashtageket is: a közmédia több műsorvezetője is csatlakozik a kihíváshoz, elszavalják kedvenc verseiket és a videóban megosztják, hogy miért pont azt a költeményt választották. A szavalók között mások mellett feltűnik majd Kautzky Armand, Csőre Gábor és Bősze Ádám is.

Versfolyamkihívás – április 4–11. között a közmédia arcaival a közösségi médiában!