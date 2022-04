Megjósolta a jövőt Ákos legutóbbi albuma

Országos rádiópremierben debütált Ákos legújabb, Több nem is kell című dala. A Petőfivel a reggel! műsorvezetői születésnapja alkalmából köszöntötték a Kossuth-díjas előadót, aki interjút is adott az adásban, melyben új albumának látomásszerű dalairól is mesélt.

Az utolsó békeév címmel jelent meg Ákos új középlemeze, amely a dalszerző-énekes aggodalmának ad hangot, annak, hogy nem tetszik neki, merre tart a világ. A profetikus szerzeményekben a négygyerekes édesapa nyugtalanságát hallhatja a közönség, melyben a felnövekvő generáció békéjét és szabadságát kérdőjelezi meg. „Ez a dal Az utolsó békeév című középlemezen szerepel, ami 2021 októberében jelent meg. A levegőben benne volt, hogy annyi nyugtalanság van a világban, hogy előbb-utóbb elpattanhat a békénk buborékja. Senki sem gondolta, én sem, amikor ezt a címet adtam egy lemeznek, hogy ez prófécia lesz akármilyen értelemben is. Nincs jövőbe látó varázsgömböm, de mégis, a kiadvány dalai reflektálnak a világban zajló konkrét feszültségekre” – fogalmazott a születésnapos előadó a Petőfi Rádió reggeli műsorában, aki nem gondolja, hogy látnoki képességei vannak, de művészként fogékonyabban viszonyul a világ változásaihoz, csak úgy, mint példaképei. „Azok az emberek, akik nyomdokain próbálok haladni, költők, dalszerzők, írók, mind olyan érzékenység birtokában voltak, amellyel átláttak bizonyos társadalmi folyamatokat, amelyek sokak számára láthatatlanok, mert nincs elég idejük elmélyedni, vagy hiányzik a kellő érzékenységük” – tette hozzá Ákos, aki idén mozgalmas évre készül: első játékfilmjének bemutatója után hamarosan koncertturnéra indul zenekarával. A teljes beszélgetés elérhető és visszahallgatható a Petőfi Rádió podcastjei között.