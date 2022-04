Már születése előtt eldőlt, mi lesz Szulák Andrea hivatása

Számára az igazi kitüntetés, hogy folyamatosan keresik zenészek, rendezők, és hogy a közönség is mindig kíváncsi rá, vallotta be Szulák Andrea a Librettóban. Az énekesnő annak kapcsán volt a műsor vendége, hogy idén megkapta a könnyűzenészek számára létrehozott legmagasabb állami elismerést, a Máté Péter-díjat. Pályája fordulópontjait is felidézte a beszélgetés során.

A zenei környezet adott volt a családjában, szinte eleve elrendeltetett, hogy ez a hivatás lesz az élete, fogalmazott az énekesnő, aki szerint már édesanyja hasában eldőlt, milyen pályát választ. Hivatása pedig a szenvedélye lett. „Nagyon szerettem a kihívásokat. Fel sem merült bennem, hogy bizonyos feladatokra nemet mondjak, még akkor sem, ha az extrémnek tűnt. Ilyen vakmerőség volt részemről, mikor a popkarriert felváltotta a színház, vagy mikor belevágtam a fejszém a jazzéneklésbe" – emelte ki pályája fordulópontjait az énekesnő, aki az elismerés ellenére nem érzi úgy, hogy hátradőlhet. Az énekesnő nem is áll meg, hiszen több szerepben is láthatja a közönség. Terveiről, az előadásokról is beszélt a Librettóban, ami itt megtekinthető.