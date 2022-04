Újabb Oscar-jelölés? Bemutatkozik Jessica Chastain és Ralph Fiennes új filmje

Az idei Oscar-díjas Jessica Chastain The Forgiven című filmjét is vetítik a júniusi Sydney-i Filmfesztiválon - jelentették be a szervezők. Az ausztrál szervezők a pandémia után ismét közönség részvételével megrendezett filmfesztiválra készülnek. A mustrát június 8. és 19. között tartják meg.

A programból egyelőre 22 produkciót hoztak nyilvánosságra. Ezek között szerepel a Jessica Chastain és Ralph Fiennes közreműködésével forgatott The Forgiven. A Marokkóban, az Atlasz-hegységben játszódó film egy véletlen baleset hatását vizsgálja a helyi muszlimok és egy nagy villában tartott házibuli nyugati látogatóinak életére.

A fesztiválon Charlotte Gainsbourg The Passengers of the Night című filmjét is vetítik. Az ausztrál produkciók közül pedig a Keep Stepping című táncfilm, a horrort a közösségi médiával keverő Sissy, a Six Festivals című zenés film és a The Plains című bensőséges portré is helyet kapott a programban.

Számos korábbi fesztiválkedvenc is bekerült a műsorba, köztük a Sundance Filmfesztiválon sikert arató Gentle, a Locarnói Filmfesztivál közönségdíját elnyerő Hinterland, a Berlinalén elsimert Flux Gourmet, Peter Strickland alkotása, Kamila Andini Torontóban díjazott Yuni című drámája, valamint a Velencében közönségdíjjal kitüntetett Private Desert is – számolt be róla a Variety.com.

A válogatásban a Sundance dokumentumfilm-szekciójában a rendezői díjat elnyerő A House Made of Splinters című ukrán alkotás is szerepel, amely egy olyan intézményt mutat be, ahol átmenetileg otthonra találnak a gyerekek, míg válófélben lévő szüleik a gyermekelhelyezésért harcolnak egymással.

A Sydney-i Filmfesztivált 2020-ban csak online tudták megrendezni a pandémia miatt. Tavaly a koronavírus-járvány újabb hullámai miatt végül több halasztás után novemberben tartották meg.