Több „időkapszulát” találtak az Operaház felújítása során

A Magyar Királyi Operaház 1884-ben nyitotta meg kapuit. A világháborúkat is túlélve, több felújítás után Ybl Miklós eredeti tervei alapján Zoboki Gábor, Ybl-díjas építészmérnök irányításával, ötéves munkával nyerhette vissza az épület eredeti pompáját. Zoboki Gábor, aki március 15-én Kossuth-díjat kapott, a Librettóban a felújítás során talált rejtett kincsekről is beszélt.

Márciusban nyitotta meg kapuit a felújított Operaház, amelynek munkálataiba a Librettó is betekinthetett. A műsor nézőit további kulisszatitkokba Zoboki Gábor építészmérnök avatta be.

„Tulajdonképpen össze kellett költözni Ybl Miklóssal. Meg kellett tanulni, hogy a ház hogyan működött, és hogyan lehet hozzányúlni. Ismerni kell az épület teljes anatómiáját ahhoz, hogy az ember ne ártson, hanem javítson, ha tesz valamilyen beavatkozást” – fogalmazott az építész. „Ybl Miklós 11 évig rajzolta a házat, több ezer terv, vázlat, skicc fellelhető, de az, amiből a ház megépült nincs meg” – tette hozzá, kiemelve, hogy a munka során nemcsak az elmúlt 138 évet kellett átlátni, hanem előre kellett gondolkodni 30 évvel, ezen kívül még meg kellett felelni úgy a műemléki előírásoknak, mint a mai szigorú uniós szabályozásnak is.

A felújítás során előkerült „időkapszulákról” is mesélt, mint például a jelmeztervezők szobájának falán felfedezett Lotz Károly-vázlatokról, és a nyitás előtt egy hónappal megtalált levelekről. „A királyi páholy felett találtunk két hatalmas hűtőszekrény méretű dobozt, bennük leveleket. Kézzel írt operaházi levelezés volt zenészekkel, támogatókkal, amelyek az 1880-es és 1890-es években íródtak. Mindezt 1948. július 10-én négy munkás rejtette el a mennyezetben és – mint egy igazi palackpostában – levelet is hagytak, amelyben üdvözölték a későbbi megtalálót” – mesélte Zoboki Gábor. Az építész beszélt a megtalált Feszty-képekről is, amelyek sorsán, rossz állapotuk miatt, még gondolkodnak a restaurátorok.

Hogy miként alakult a férőhelyek száma a felújítás során, arról is beszélt az építész a Librettóban, amely itt újranézhető.

Címlapfotó: A felújított nézőtér a színpad felől a felújítás alatt álló Magyar Állami Operaházban 2022. március 3-án (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)