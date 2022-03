Visszatérnek a Virtuózok a Dunára

Hamarosan kezdetét veszi a klasszikus zenei tehetségkutató új évada, a Virtuózok V4+ Szlovénia. A ráhangolódás jegyében idézi fel a Duna a show elmúlt két évének legemlékezetesebb pillanatait. A különkiadást április 1-jén 20:45-től láthatják.

A Virtuózok 2014 óta különleges műsoreleme a közmédia kínálatának. Mindig is közszolgálati feladat volt a klasszikus zene megismertetése, hiszen a kultúra az egyik legfontosabb közvetítő nyelv, és értékteremtő eszköz.

Hazánk legnagyobb komolyzenei tehetségkutatójával a fiatalok egyedülálló lehetőségeket kapnak szakmai fejlődésükhöz. A jövő zenéjének támogatása, a komplex tehetséggondozás a Virtuózok mozgalom egyik legfontosabb célja.

Magyarország komolyzenei tehetségkutatója az elmúlt két évben már nemzetközi színtéren valósult meg, a visegrádi négyek és egy vendégország szereplésével.

A Virtuózok V4+-ban eddig hat országból negyven ifjú zenész mutatkozhatott már be a világsztár zsűri előtt. Szerbia, majd Horvátország után 2022-ben Szlovénia csatlakozik az egyedülálló klasszikus zenei tehetségkutatóhoz, amely ötvözi a komolyzenét és a show-műsorok világát.

Idén újabb kalandokkal folytatódik a műsor.

A Virtuózok V4+ Szlovénia izgalmaira hangolódva április 1-jén különkiadást láthatnak a Duna nézői. Ízelítőt kaphatnak a közös közép- és kelet-európai kultúrából ifjú művészek tolmácsolásában. Részesei lehetnek örömkönnyeknek, feszültségnek, drámai pillanatoknak Magyarország, Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Szerbia és Horvátország komolyzenei tehetségeinek produkciói során.

Találkozhatnak a fellépőket Magyarország képviseletében értékelő világhírű koloratúrszoprán operaénekessel, Miklósa Erikával és az egyedülálló verseny szuperzsűrijével, Plácido Domingóval is, valamint újra átélhetik, a világhírű csellóművész, Hauser előadását.

A határon átívelő show elmúlt két évada mellett a műsor feleleveníti a tehetséggondozás részeként megvalósult koncerteket is, és kulisszatitkokra is fény derül. A Szlovénia részvételével zajló Virtuózok V4+ műsorban két új magyar zsűritaggal ismerkedhetnek majd meg, ezenkívül a nézők bepillantást nyerhetnek a magyar előválogatóba is. Visszatérnek régi versenyzők és bemutatkoznak új reménységek, akik közül hazánkat ismét négy tehetség képviselheti a nemzetközi mezőnyben.

