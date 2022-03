Újabb magyar Oscar-díjasra derült fény – 25 éve él Magyarországon és az állampolgárságot is megkapta az amerikai hangmérnök

Nemcsak Sipos Zsuzsanna, a Dűne díszletberendezője ért el sikert a vasárnapi Oscar-gálán, hanem egy negyed évszázada Magyarországon élő, amerikai hangmérnök Mac Ruth is, aki szintén a Dűnében nyújtott munkájáért kapta meg az aranyszobrocskát. A szakember 1997 óta él hazánkban, kiválóan beszéli a magyar nyelvet, magyar felesége is van, sőt megkapta a magyar állampolgárságot is.

Mac Ruth hangmérnök a Dűne jordániai forgatásán (Fotó: Zolnai Elina) A vasárnapi esti Oscar-díjátadón tarolt a Denis Villeneuve rendezésében született Dűne: tíz jelöléséből hatot is díjra váltott a filmeposz. Sipos Zsuzsanna, a Dűne díszletberendezője a legjobb látványtervezés kategóriában nyert. Az estének van még egy magyar nyertese. Mac Ruth hangmérnök csapatával elhódította az Oscar-díjat a legjobb hang kategóriába. A hangmérnöki stáb egyik tagját értük utol, aki szívesen nyilatkozott a hirado.hu-nak. „A magyar hangmérnöki szakmában már családtagként tekintenek Mac Ruthra. Az 59 éves amerikai születésű, már magyar állampolgárságú szakember évtizedek óta Magyarországon él. Itt építette fel karrierjét, tökéletesen beszéli a nyelvet és magyarnak tartja magát” – árulta el lapunknak Zolnai Eliza, Mac Ruth egyike asszisztense. Úgy vélte, hogy Mac Ruth teljes mértékben megérdemelte az elismerést, hiszen nagyon sokat tett a szakmáért. Korábban négyszer terjesztették fel a díjra. Mint ismert, a Dűne jeleneteinek nagy részét az Origo Filmstúdióban, egyes részeit Jordániában a Wadi Rum-sivatagban vették fel. Hat Oscar-díjat nyert a Dűne. Balról jobbra: Doug Hemphill, Theo Green, Mark Mangini, Ron Bartlett és Mac Ruth hangmérnök (Fotó: EPA/David Swanson) Zolnai Eliza a forgatásról elmondta, hogy fizikailag nagyon megterhelő volt a hőmérséklet ingadozás és a homokviharok miatt. A magyar bszakember a kanadai rendezőről is elárult pár kulisszatitkot. „Külön élmény volt nézni őt, elképesztő munkát végzett, miközben a nagy hajtás ellenére mindenkihez volt egy kedves szava, ismerte a stábtagok nevét, mosolygott” – idézte fel. Magyar csapat a Dűne stábjában (a képen balról jobbra): Havasi Áron (első hangasszisztens), Zolnai Eliza (második hangasszisztens), Mac Ruth (hangmester), Mihályi György (boom operátor) – Fotó: Zolnai Elina Mac Ruth egyébként egy korábbi interjúban elmondta, hogy 1995-ben járt először Magyarországon forgatni, és annyira megszerette hazánkat, hogy visszatérve hazájába is elkezdett kint élő magyarokkal barátkozni, mint fogalmazott egyre gyakrabban fordult elő, hogy hamburger-sütés helyett bográcsoztak kaliforniai kertjében. 1997-ben tért vissza Magyarországra, ezután már haza se ment, felesége is magyar, neki már magyarul udvarolt 2002-ben. „A magyar gyönyörű nyelv, imádom, és úgy érzem, sokkal szegényebb lennék, ha nem tanultam volna meg” – mondta korábban az Indexnek.