Mutatjuk, melyik film kapta a legjobb filmért járó Oscar-díjat

A CODA a Child of Deaf Adult (siket felnőtt gyermeke) kifejezés rövidítése. A film egy siket családban felnövő halló gyermekről szól, aki énekes szeretne lenni.

A Sian Heder rendezésében forgatott produkcióban siket színészek – Marlee Matlin és Troy Kotsur – alakították a lány szüleit. Kotsur a legjobb férfi mellékszereplő díját is megkapta az estén. Ő az első siket férfi színész, aki Oscar-díjas lett.

#CODA wins best picture at the #Oscars. https://t.co/httRVgzn0J pic.twitter.com/EXB1sWP3r6

— Variety (@Variety) March 28, 2022