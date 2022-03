Legendás zenészeket idéztek meg a Csináljuk a fesztivált! sztárelőadói

Második adásához érkezett a Duna új, grandiózus showműsora, melyben népszerű magyar művészek állnak színpadra sosem látott produkciókkal. A műsor célja a szórakoztatás mellett, hogy az elmúlt évszázad legnagyobb magyar slágerét megtalálhassa a közönség a zsűri segítségével. A főszerepben ezúttal a 60-as évek slágerei voltak.

A táncdalfesztiválok és a beatkorszak legjobb magyar szerzeményeivel szórakoztatta a Csináljuk a fesztivált! következő 10 sztárelőadója a Duna nézőit. A showműsor második adásában a 60-as évek ikonikus dalai sorában egy igazi rock and roll nóta is felhangzott, a Hungáriától a Csavard fel a szőnyeget, de helyet kaptak egészen lírai dalok is, köztük az Omega Gyöngyhajú lány című balladája. A korszakos fordulóból azonban ismét csak öt énekes juthatott tovább a középdöntőbe.

A zsűri két rangidőse, Balázs Klári és férje, Korda György lelkesen hallgatták fiatalságuk dalait, de Feke Pál és Boros Csaba is élvezettel vettek részt az újabb időutazásban. A műsorvezető, Fodor Imre egy doboz zsebkendőt készített be az első adás tapasztalatai után a meghatódásra hajlamos Balázs Andinak, míg Nagy Bogi, az ítészek közötti legfiatalabb újabb dalokat fedezett fel és adott hozzá a zenei kedvenceihez az adás után.

A show háziasszonya, Rókusfalvy Lili az adás végén – összesítve a közönség és a zsűri szavazatait –, bejelentette a Csináljuk a fesztivált! második fordulójának továbbjutóit. Elsőként a Csavard fel a szőnyeget címe hangzott el, így ötödikként juthatott az elődöntőbe Pély Barna, majd a Ne gondolddal jutott tovább negyedikként Szekér Gergő. A dobogó harmadik fokára a Nemcsak a húszéveseké a világ című örökzölddel Csonka András állhatott, míg a Nem leszek a játékszered! című Kovács Kati-dallal másodikként nyert továbbjutást Polyák Lilla. A 60-as évek fordulóját összesítésben a Gyöngyhajú lány című Omega-sláger nyerte, amelyet Miller Zoltán adott elő, aki Kóbor Jánosnak állított emléket megható produkciójával.

A következő adásban, április 2-án, szombat este a 70-es éveké lesz a főszerep, amikor újabb 10 korábban máshol soha nem látott produkció debütál a Duna képernyőjén. A Csináljuk a fesztivált! adásaiban még 8 héten át, évtizedes bontásban és sztárelőadók tolmácsolásában, változatlan hangszerelésben, de korszerű hangzásban, valamint fergeteges színpadképpel mutatja be a nézőknek az elmúlt 100 év korszakos dalait, hogy megtalálhassák az évszázad slágerét!

A show-ban elhangzó dalokat műsorára tűzi a Dankó Rádió, az adások után pedig a korszaknak megfelelő játékfilmmel folytathatjuk az időutazást a Dunán.

A Csináljuk a fesztivált! korábbi részei, valamint extra tartalmak elérhetők a műsor Médiaklikk-oldalán, valamint a Duna és a műsor közösségi oldalain!

Kapcsolódó tartalom