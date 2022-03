Függősége leküzdéséről vallott Molnár Tamás

A Fonogram-díjas zenész, dalszerző a zenélést mindig komolyan vette, az életet azonban sokáig nem – mesélte Koltay Annának a Magas és Mély című zenés portréműsorban. Az énekes már négy éve tiszta, de az idáig vezető út nem volt egyszerű.

A zenei színtér aktív és népszerű tagjaként, bohém, lázadó tinédzserként, Molnár Tamás nem titkolja, habzsolta az életet. Az alkohollal és a kábítószerekkel is túl közeli kapcsolatba került, amelyek azon túl, hogy rombolták az egészségét, a személyiségére sem gyakoroltak jó hatást.

„Jól bírtam az éjszakázást. Mikor péntek este elgurítottuk a pöttyös labdát, akkor az még hétfő este is pattogott. Kihasználtunk minden pillanatot, élveztük a sikert. Tizennyolc évesen nem tudtam mit kezdeni a minket körülvevő hisztériával, igyekeztem csak a 10 százalékát komolyan venni annak, ami történik. Szürreális helyzetek és élmények határozták meg azt az időszakot. Egyszer még egy tetoválást is csináltattam, amire nem is emlékeztem, de szerencsére egy bőrkeményedésre varrattam, így mára eltűnt” – emlékezett vissza kezdeti sikereire Molnár Tamás, amikor még középiskolásként, az Anti Fitness Club nevű zenekarával berobbant a köztudatba a 2000-es években.

A műsorvezető arról is kérdezte, hogyan sikerült végül lezárnia életének azt a fejezetét, amelyben a két végén égette a gyertyát.

„A legnehezebb az volt, hogy elismerjem, függő vagyok. Amint beláttam, hogy alkohol- és drogproblémáim vannak, onnantól egyértelmű volt az irány a megoldás felé. Nem akartam se meghalni, sem megőrülni. Bár a zene volt a legelragadóbb szenvedélyem, a függő időszakom végén már az sem tudott lekötni. Vállalhatatlan, követhetetlen és elborult figura voltam” – vallotta be az M2 Petőfi TV műsorában Molnár Tamás, aki hozzátette, hogy a környezetében sokan küzdöttek függőséggel, így elég egyértelmű példákat látott maga előtt, hova vezet, ha folytatja életvitelét. Segítséget kért a leszokáshoz, addiktológus szakorvoshoz járt egy éven keresztül, amelynek eredményeként már négy éve tiszta.

