Az Oscar-gála after partyján vadast és somlóit ehetnek a sztárok

Miután az idei Oscar-gálán az összes Oscar-díjat kiosztják, a főszerep az ételeké és az italoké lesz. A legtöbb híresség nem tud ellenállni a finom falatoknak.

Here’s What the Stars Will Be Eating and Drinking at the 2022 Oscars Governors Ball https://t.co/6XjqjbuRhD — People (@people) March 24, 2022

A március 27-i 94. Oscar-gálát követően rendezik meg a kormányzok bálját a Dolby Theatre-ben. Az after partyn egy év kihagyás után ismét a híres séf, Wolfgang Puck felel a konyháért. Puck 28 éve vezeti az „Oscar”-konyhát. Az filmakadémia idén a New York-i székhelyű, 2012-ben alapított Ghetto Gastróval készül a gálavacsorára, hogy még változatosabbá tegye a kínálatot. A séf először készít menüt a Ghetto Gastro csapatával együtt a bálra, az Oscar-gála hivatalos after partyjára.

Az Oscar-gálák történetében először várja magyar pult és magyar séf a világsztárokat a kormányzók bálján. Hollywood két magyar specialitást is megkóstolhat a rendezvényen: a vadast és a somlóit. Szántó Istvánt, a budapesti Spago séfje magyar pulttal várja a sztárokat – írja a diningguide.hu.

Wolfgang Puck főszakács, a kormányzói bál menüjének készítője (MTI/EPA/Mike Nelson)

Puck és csapata olyan ételekkel rukkol elő, amely a szárazon érlelt Wagyu marhahústól, a maine-i homáros pitén át, a sajtos, borsos makaróniig minden megtalálható. A Ghetto Gastro sült csirkével, valamint rákkal és kaviárral egészíti ki a menüsort.

A ceremóniát követően a sztároknak, mint például Rachel Zegler, Halle Berry, Jason Momoa, Jake Gyllenhaal és Tyler Perry, új, fantáziadús ételekkel is kedveskednek – amelyeket előzetesen csütörtökön mutattak be –, valamint olyan visszatérő kedvencek is lesznek a menüben, mint a füstölt lazac és a fűszeres tonhal – írja a People Magazin.

Hogy az édes élvezet se maradjon ki a vacsorából, olyan desszertek várják a vendégeket, mint például a tengeri sós csokoládés ekler fánk, a grapefruitos panna cotta és macaronok. A kormányzói bál szomjas vendégei az italválasztékban sem csalódnak majd. A bárokban Champagne Fleur de Miravalt (Brad Pitt rozé pezsgője), két limitált kiadású Francis Ford Coppola bort és a Tequila Don Julio különleges koktéljait lehet fogyasztani.