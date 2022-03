Lemezborítóinak születéséről mesélt Kovács Kati

Fotósok, grafikusok gondos munkáját dicsérik a bakelitlemezek borítói, melyekről Kovács Katival és Bősze Ádámmal beszélgettek az MTVA stúdiójában, a Librettó legutóbbi adásában. A Kossuth-díjas előadóművész saját bakelitkiadványainak történeteit is megosztotta a nézőkkel, és arról is mesélt, milyen gyerekkori élmények kapcsolódnak ezekhez az albumokhoz.

Reneszánszukat élik a vinyl vagy bakelit lemezek, e jelenség okáról beszélt a Librettó stúdiójában Kovács Kati énekesnő és Bősze Ádám zenetörténész, a Bartók Rádió műsorvezetője. Bősze Ádám szerint a lemezek titka a könyvekéhez hasonlóan kézzelfoghatóságukban rejlik.

Az ember úgy érzi, hozzá tartozik a tárgy, és egyfajta rítusa is van a lemezhallgatásnak. Hozzátette azt is, bár valóban jobb a hangzása, mint más zenehordozóknak, de ez nagyban függ attól, milyen berendezésen hallgatjuk. Kiemelte a borítók fontosságát is, amelynek akkor is a figyelemfelkeltés volt a funkciója.

„Sok rajongóm mesélte, hogy időnkét előveszik a lemezeket, megnézik a borítókat, és élményeket, gyerekkori emlékeket idéznek vissza általuk” – mondta ehhez kapcsolódva Kovács Kati. Az énekesnő elmesélte azt is, miként született egy-két lemezborítója.

Volt, mikor a stúdióban bolondozott, és ezt örökítette meg a fotós, a spontán pillanat pedig borítóra került. De ennek ellentéte is megtörtént, mikor a fotós várta a naplementét, hogy megvalósítsák az eltervezett koncepciót. Kovács Kati, bár nem gyűjtő, mégis sok lemeze van otthon, amelyet rajongói adtak neki, családja pedig nemrég egy új lejátszóval lepte meg, így most újra tudja majd hallgatni régi bakelitjeit.

