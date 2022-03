Legféltettebb kincse ihlette a Magyar Nemzeti Múzeum új arculatát – videó

A Magyar Nemzeti Múzeum új arculatot kapott, amelynek központi eleme a koronázási palást lett.

A Magyar Nemzeti Múzeum új arculatának központi eleme a múzeum legfontosabb és legértékesebb műtárgya: a magyar királyok koronázási palástja. Az aranyszállal gazdagon hímzett selyempalástot Szent István király és Gizella királyné készíttette 1031-ben. Eredetileg miseruhaként használták, majd átalakították, és egészen 1916-ig a magyar királyok koronázó palástja volt.

„Új arculatunk vizuális felfogása híven tükrözi megújuló múzeumunk szemléletét: évezredes emlékeket és értékeket szeretnénk bemutatni korszerű, letisztult, mindenki számára érthető formában. Általánosabb értelemben véve a palást szimbolikája is találó, hiszen olyan ruhadarabról van szó, amely az öltözet legkülső rétegeként egységbe fog és megvéd mindent, ami alatta van. Egy kicsit ilyen a Magyar Nemzeti Múzeum is: sok minden – számtalanféle tevékenység és a tagintézmények színes kulturális választéka – elfér a szervezet keretein belül. Múzeumunk alapvető küldetése a magyar történelem, s nemzeti kultúránk kincseinek összegyűjtése, megőrzése és bemutatása. A koronázási palást ennek a jelképe is. Büszkék vagyunk, hogy most mi vigyázhatunk rá, a mi kiállításunkon szerepel. De jól tudjuk, hogy a palást Szent István óta nemzedékről nemzedékre száll, ezért úgy őrizzük, hogy tiszta lelkiismerettel adhassuk majd át a jövő generációinak.” – fogalmazta meg a Magyar Nemzeti Múzeum.