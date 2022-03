Szandihoz kötődik Vágó Bernadett egy emlékezetes rekordja

Minden a boldogság körül forgott a Magyarország, szeretlek! legutóbbi vasárnapi adásában. A szerelmes dalokat születésnapi ünneplés is kiegészítette, a pirosak csapatkapitánya pedig olyan történetet is megosztott Szandi kapcsán, amelyen az énekesnő is meglepődött.

Az ENSZ közgyűlése 2012-ben a boldogság nemzetközi világnapjává nyilvánította március 20-át, ehhez igazodva kapott szerepet sok boldog pillanat vasárnap este a Magyarország, szeretlek! című vetélkedőben a Dunán. A piros csapat kapitányát, Vágó Bernadettet ezúttal Hevesi Kriszta pszichológus, Szandi és Kocsis Dénes színész erősítette. A zöldeknél Miller Zoltán csapatkapitányt Kovácsovics Fruzsina énekesnő, Homonnay Zsolt színész és Bogdán Csaba, az Első Emelet együttes alapító tagja, Szandi férje egészítette ki. A műsorban olyan boldog pillanatokat kellett lerajzolniuk, illetve elmutogatniuk, mint a nyaralás, a randevú, az aranylakodalom vagy a naplemente. Természetesen a felcsendülő dalok is kapcsolatosak voltak a boldogsággal. Cserháti Zsuzsa klasszikusa a Boldogság, gyere haza vagy a Szerelmes szívek is elhangzott. Saját dalát minden nehezítés ellenére Szandi egyből felismerte, és azt is elárulta, nem sokkal a dal megszületése után ismerte meg későbbi férjét. A boldog pillanatok kapcsán Vágó Bernadett is megosztott a nézőkkel egy gyerekkori történetet. „Szandi minden albuma megvolt, rongyosra hallgattuk dalait a családi nyaralásokon. Szandi kazettáján fejlesztettem ki pár másodperces visszatekerési világrekordomat, mindezt ceruzával, hogy mielőbb meghallgathassam ismét kedvenceimet." A születésnapi ünnepléssel színesített adásban a pirosak eredményesebben gyűjtögették a pontokat, majd jött a mindent eldöntő szerencsekerék. Hogy a zöld vagy a piros csapat nyerte meg a játékot, az kiderül a teljes adásból, mely újranézhető a Magyarország, szeretlek! Médiaklikk-oldalán.