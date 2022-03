Senki sem tudott olyan meggyőzően dadogni, mint Kabos Gyula

135 évvel ezelőtt, 1887. március 19-én született a Hyppolit, a lakáj, a Meseautó, az Ez a villa eladó, a Nászút fél áron, a Lovagias ügy komikus figurája, Kabos Gyula. Első színpadi fellépésére azonban már 1902. április 17-én került sor, ekkor még statisztaként a Népszínházban. Egy operettben volt lámpavivő, izgalmában azonban rossz helyre lépett, s a zenekari árokba zuhant.

Budapest, 1931.

Csortos Gyula (j) Hyppolit és Kabos Gyula Schneider Mátyás szerepében a Hyppolit, a lakáj című 1931-ben készült fekete-fehér magyar játékfilmben, rendező: Székely István.

MTI Fotó: Reprodukció

Kabos Gyula 1887. március 19-én született egy hatgyerekes zsidó családban Budapesten, Kann Zsigmond ügynök és Meister Róza háztartásbeli fiaként.

1901 és 1905 között a Wesselényi utcai kereskedelmi iskolában tanult, mivel szülei könyvelőt szerettek volna nevelni belőle. Azonban a fiatal Kabost a színház világa sokkal inkább vonzotta, mint a számok egzaktsága, így tanulmányai mellett titokban látogatta Solymosi Elek színiiskoláját.

Ennek elvégzése után, 1905-ben táncos-komikusként kezdte pályáját: Szabadkán, Lugoson, Zomborban, Makón, majd Nagyváradon játszott, ahol később, 1918-ban színházalapítással is megpróbálkozott.

Első színpadi fellépésére azonban már 1902. április 17-én került sor, ekkor még statisztaként a Népszínházban. Egy operettben volt lámpavivő, izgalmában azonban rossz helyre lépett, s a zenekari árokba zuhant. Mivel a brácsásra esett, így a zene is abbamaradt.

„Így lett az én első fellépésem lelépés. Szóval mindjárt a pályakezdeten azt csináltam, ami később is megmaradt szerepkörömnek: tragikomikus figurát alakítottam. Komikus volt, mert nevettek az emberek – tragikus volt, mert úgy megütöttem magam, hogy utána két hétig nyomtam az ágyat” – emlékezett vissza Kabos Gyula az esetre.

A vidéki kalandozások után 1913-ban került Budapestre, ahol rengeteg színházban és kabaréban megfordult, ekkor vette fel a Kabos művésznevet is. Majd az első világháború elején, 1914 és 1916 között katonai pótszolgálatot teljesített egy fővárosi honvédkerületi parancsnokság segédszolgálatánál. 1916-ban aztán a katonai papírja szerint Kabos Gyula feltűnik a Kristálypalota mulató műsorában. Majd minden állítólagos fogyatékossága ellenére ősztől már a Nagymező utcai, az előbbinél jóval színvonalasabb Fővárosi Orfeum színpadán játszik, rendez, és jegyez szerzőként is néhány jelenetet.

A háború után a magánéletére is hangsúlyt fektet, ugyanis 1919-ben feleségül vette a hadiözvegy Puhalag Máriát, akinek kislányát ettől fogva sajátjaként nevelte, majd 1920-ban megszületett közös fiuk is, István. Így már egy egész családot kellett eltartania, ami kezdetben nem is volt olyan nehéz, ugyanis Kabos a ’20-as években játszott a Magyar Színházban, a Vígszínházban, majd az Operettszínházban is.

Majd a filmes világ is rátalált, olyan legendás produkciókban komédiázott, mint a Hyppolit, a lakáj, a Meseautó, az Ez a villa eladó, a Nászút fél áron, a Lovagias ügy. Ő volt a magyar filmgyártás legtöbbet foglalkoztatott művésze, nyolc év alatt 45 szerepet játszott el a kamerák előtt, miközben a főváros legjobb színházaiban is fellépett. Híres szájcsücsörítő grimaszával, jellegzetes dadogásával, eszköztelen játékával, félszeg mozdulataival és groteszk mimikájával nemcsak komikus figurákat töltött meg sajátos élettel, hanem tragikomikus, sőt tragikus szerepeket is hitelesen alakított. A közönség azonban drámai szerepekben nemigen volt kíváncsi rá, holott Kabos számára a drámai alakítások jelentették a szakmai csúcsot.

Művelt ember volt, és a színészetet intellektuális tevékenységnek is tartotta, ezt szerette volna jobban kidomborítani, akkor is, amikor 1929-ben az Operettszínház csődbe jutása után befektetőkkel társulva megnyerte a színház igazgatását és az Operettszínházból komoly művész színházat faragot: át is keresztelte Fővárosi Művész Színházra. Azonban ezt az változást a közönség nem igazán díjazta, három évad alatt belebukott küldetésébe.

Ez a kudarc már komoly áldozatot követelt tőle: 200 ezer pengőt kellett a hitelezőinek visszafizetnie. Úgyhogy hiába indult be gőzerővel a filmes karrierje (a Hyppolyt, a lakáj 1931-ben debütált hatalmas sikerrel), és hiába dübörgött ezután is a színházi pályája, sosem tudott annyi pénzt keresni, hogy valaha utolérje magát.

A ‘30-as évek második felében aztán már olyan erős volt az antiszemitizmus az országban, hogy őt is elérte, nem léphetett fel akárhol, utolsó Magyarországi szereplésére 1938-ban került sor az Andrássy úti Színházban.

Ezután úgy döntött, családjával az Egyesült Államokba költözik. Fiát a londoni egyetem automérnöki karára küldte tanulni, majd feleségével útnak indult külföldre. Budapestről Ostendébe mentek, majd onnan Doverbe, s 1939. február 1-jén indultak el Southamptonból New Yorkban.

Rajnai Gábor és Kabos Gyula (j) a “Kölcsönkért kastély” című filmben..

MTI Fotó: Reprodukció

Amerikában alkalmi fellépésekkel szórakoztatta a magyarul tudó közönséget. A filmvállalatok közül egyik sem alkalmazta, teljesen mellőzték, így utolsó évei keserűségben teltek. 1941 őszén egy kis brooklyni színházban játszott, amikor előadás közben rosszul lett. Azonban hiába tiltotta el orvosa a színpadtól, Kabos továbbra is fellépett, és második rosszulléte után a harmadiknál már tüdőgyulladást kapott. Utolsó két hetét egy kórházban, oxigénsátorban töltötte.

1941. október 6-án hunyt el New Yorkban. A New Jersey állambeli Emerson város Cedar Park-i temetőjében tévesen Kobas néven temették el, így sírjára csak jóval később akadtak rá. 1996. november 30-án temették újra a Farkasréti temetőben.

1997-ben posztumusz Köztársasági Elnöki Arany Emlékéremben részesült. A Soproni Petőfi Színház minden évben Kabos Gyula-díjat ad át egy színésznek a társulat szavazatai alapján, az évadban nyújtott teljesítményéért. Sikeres filmjei persze nem kerülhetik el sorsukat, újra megfilmesítik, színpadon játsszák őket.