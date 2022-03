Cannes-ban debütál Elvis életrajzi filmje

A májusi cannes-i filmfesztiválon debütál Baz Luhrmann Elvis Presleyről forgatott életrajzi filmje.

A rock and roll legendát Austin Butler alakítja, Tom Hanks pedig Elvis befolyásos menedzsereként látható a zenés produkcióban – írta a Variety.com.

A júniusban a mozikba kerülő Elvis cannes-i bemutatójának időpontját még nem tűzték ki, de Luhrmann filmjei már kétszer nyitották meg a Cote d’Azure-fesztiválját: 2001-ben a Moulin Rouge!, 2013-ban pedig A nagy Gatsby.

Az Elvis a legendás zenésznek a menedzseréhez, Tom Parkerhez fűződő bonyolult kapcsolatán keresztül fejti fel a “király” életét. A film forgatókönyvét Luhrmann és Craig Pearce írta.

A Variety.com előrejelzése szerint Cannes-ban a Top Gunt és George Miller Three Thousand Years of Longing című filmjét is láthatja majd a közönség, emellett David Cronenberg Crimes of the Future, Koreeda Hirokazu Broker és Park Csan Vuk Decision to Leave című alkotását is vetítik.

A cannes-i filmfesztivál versenyprogramját áprilisban Párizsban hozzák nyilvánosságra. A filmmustrát május 17. és 28. között rendezik meg.

Címlapfotó: Elvis és Nixon a Fehér Házban 1970 december 21-én. Fotó: Twitter.com