A brazilok a futball-vb döntőjében? – Utópisztikus filmek, melyek megjósolták, milyen lesz 2022

Meglepő módon nem csak a Vissza a jövőbe-filmek ábrázoltak pontos jövőbeli pillanatokat, amelyet később össze lehetett hasonlítani a valósággal. Sőt, a Magyar Filmadatbázis listát is készített, amelyen 2022-ben játszódó filmek szerepelnek. Az idei évben kiderül, hogy mi az, amit eltaláltak a jövővel kapcsolatban ezek a filmek, és melyek azok a pontok, amelyekkel még csak közel sem jártak. Listánk nem teljes körű.

A holnap háborúja

A filmadatbázis listáján szerepel A holnap háborúja című film. Ugyan 2021-ben jelent meg, de nem csupán 2022-ben játszódik, de a történet szerint az időutazás is lehetővé válik, és 2050-ből sorra érkeznek majd az időutazók is. A váratlan látogatók arra figyelmeztetik az emberiséget, hogy közel 30 év múlva elveszít egy globális háborút egy halálos idegen faj ellen.

Egyébként egy futballstadionba érkeznek, az idei futball-világbajnokság helyszínére, amely tornán a film szerint Brazília a döntőbe jut. A figyelmet kihasználva jelentik be, hogy segítségre van szükségük.

Az önkéntes katonák, majd civilek egy féreglyukon keresztül kerülnek a jövőbe. A csata a jövőben élő lényekkel hatalmas emberveszteségekkel jár. De vajon győzedelmeskedik az emberiség? A filmből kiderül, a valóságban pedig a brazilok döntőbe jutásáig van reális esélye az események bekövetkezésének.

Zöld szója

Egy jóval korábbi film is megpróbálkozott a jövőbe látni, méghozzá az 1973-as Zöld szója. A történet New Yorkban játszódik, de az egész világot éhínség, vízhiány és túlnépesedés sújtja a 2022-es évben. Kevesen jutnak ételhez, vízhez és lakóingatlanhoz, ők is nagyon magas áron.

Ebben a fantáziavilágban a zöld szója jelenti az életet, amelyet a Soylent Industries nevű cég gyárt, ez a vállalat látja el a fél világot élelemmel. Óriási csavar a történetben, hogy kiderül, emberi maradványokból készül az áru. Szerencsére egy ilyen 2022-nek nincs esélye a valóságban.

Blade Runner: Black Out 2022

Ebben a 2017-es tudományos-fantasztikus animációs filmben 2022-es év a Tyrell Corporation nevű vállalat éve, amikor kifejleszti a replikánsok, vagyis az emberek genetikai másolatának új, Nexus–8-as termékcsaládját, amelynek korlátlan élettartama van.

Ez hatalmas visszhangot vált ki az emberek körében, akik vadászni és gyilkolni kezdik a replikánsokat, mivel az emberiségre nézve immár nagyon is hiteles fenyegetést látnak bennük. Az akció sikerrel jár, mégis újabb csavar következik a történet végén. Ki ne képzelte volna már el, hogy önmaga halhatatlan másává váljon?

Űrvihar

A 2017-es év utópista katasztrófafilmje az Űrvihar. Ahogy sok más film, ez is a globális felmelegedéssel és azzal együtt felmerülő problémákkal foglalkozik. Egy lehetséges megoldást vázol fel, amelyben építenek egy űrállomást és egy ezer műholdból álló hálózatot, amellyel befolyásolni lehet az időjárást.

Pár évre megoldást is jelent mindez, de aztán meghibásodik egy műhold, és egy helyen szó szerint megfagynak az emberek, egy másikon pedig tűz tör fel az utcák alól. Idővel kiderül, hogy egy belsős ember juttatott számítógépes vírust a vizsgált műholdra. A gyanú az amerikai elnökre terelődik, de a bonyodalmak itt még nem érnek véget. Bárcsak ilyen egyszerű lenne befolyásolni az időjárást és a javunkra fordítani!

A bűn éjszakája

A 2013-as A bűn éjszakájában 2022-re az összes politikai párt eltűnik az Egyesült Államokban. Helyüket az „Új Alapító Atyák” elnevezésű csoport veszi át és gyakorol totalitárius hatalmat. Egy darabig ez célravezető is, ugyanis fellendül a gazdaság, és majdnem hogy eltűnik a munkanélküliség.

Ugyanakkor bevezetik a megtisztulás éjszakáját, amikor eltörölnek minden bűncselekményt, köztük a gyilkosságot is. Megvannak a szabályai az eseménynek, de a hirdetett céljai – miszerint egyfajta katarzis élményt szeretnének nyújtani az embereknek – helyett valójában a népességszabályozás miatt vezették be.

Ilyen anarchiát valószínűleg senki sem szeretne.

A címlapfotó illusztráció.