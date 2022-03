Bafta-gála: A Dűne vitte el a legtöbb díjat, Sipos Zsuzsanna a díjazottak között

A Dűne című sci-fi kapta a legtöbb díjat a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) vasárnap esti londoni díjkiosztóján. A díjazottak között van a film produkciós tervezésének stábja, köztük Sipos Zsuzsanna.

A legjobb filmalkotásért és a legjobb rendezésért járó elismerést ugyanakkor A kutya karmai közt című westernnek ítélte a zsűri.

A Dűne – Frank Herbert 1965-ben megjelent regényének adaptációja – tizenegy díjra volt esélyes az előzetes jelölés alapján, és ötöt el is hozott a viszonylag megbízható Oscar-előrejelzőnek tekintett BAFTA-rendezvényen.

Ez az alkotás nyerte a legjobb produkciós tervezés díját is, és ezzel az elismeréssel a döntnökök Sipos Zsuzsanna díszletberendező és Patrice Vermette látványtervező közös munkáját tüntették ki.

A Dűnének ítélték emellett a legjobb hang (Mac Ruth, Mark Mangini, Doug Hemphill, Theo Green, Ron Bartlett), a legjobb különleges látványeffektusok (Brian Connor, Paul Lambert, Tristan Myles, Gerd Nefzer), a legjobb eredeti filmzene (Hans Zimmer) és a legjobb fényképezés (Greig Fraser) BAFTA-díját is.

A legjobb filmnek járó elismerést ugyanakkor Jane Campion A kutya karmai közt (The Power of the Dog) című westernje kapta, és alkotásáért Campion vehette át a legjobb rendezőnek odaítélt díjat is.

A legjobb férfi főszereplő díját – amelynek jelöltjei között volt Benedict Cumberbatch, A kutya karmai közt főszereplője is – Will Smith (King Richard) kapta.

A legjobb női főszereplőnek járó elismerést Joanna Scanlan (After Love) vehette át.

A legjobb brit film a zsűri döntése alapján Sir Kenneth Branagh Belfast című, önéletrajzi ihletésű, fekete-fehérben forgatott drámája lett.

A patinás londoni Royal Albert Hallban tartott, éjszakába nyúló vasárnapi londoni gálán a sztárok közül sokan viseltek olyan szalagot, amelyen az ukrán nemzeti lobogó színei látszottak, több résztvevő szóban is tiltakozott Oroszország ukrajnai inváziója ellen.