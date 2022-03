Tízéves a lemezelő, ahol Törőcsik Mari személyes kedvenceiről mesélt

A Bartók Rádió Lemezelő című műsorában a legnagyobb hazai és nemzetközi művészek beszélnek pályájuk kiemelkedő pillanatairól. Itt beszélt először Törőcsik Mari kedvenc klasszikus zenei felvételeiről, de a híres orosz operaénekes, Jevgenyij Nyesztyerenko is a műsor által engedett betekintést magánéletébe. Madarász Zsolt műsorvezető és Bánkövi Gyula szerkesztő különleges összeállítással és kulisszatitkokkal készülnek a hallgatóknak március 13-án, az ünnepi adásban.

A Lemezelőben a zenei élet és művészvilág kiemelkedő alakjai mellett orvosok, építészek, zenetörténészek hozzák el kedvenc felvételeiket, és karrierjük mellett ezekről is beszélgetnek; a zenén keresztül mutatják be egész életpályájukat, osztják meg történeteiket, titkaikat immár tíz éve. A Nemzet Művészeit és a zenei élet neves képviselőit magánemberként is megismerhetjük a műsorban, hiszen sehol máshol nem hallható személyes történeteket osztanak meg.

A 10 év alatt több mint 400 vendégről derültek ki ilyen különleges történetek

Nem ritka, hogy a vendégekkel hónapokig tart az egyeztetés az interjúról, hiszen sokan nem szeretnek nyilatkozni a magánéletükről, mégis pozitív érzésekkel távoznak a stúdióból. Az adások nagyon jó hangulatban telnek, és az sem ritka, hogy baráti szálak szövődnek a stáb és a riportalanyok között.

Számos emlékezetes pillanat köthető a Lemezelőhöz. Az egyik egy igazi élő legendához, Jevgenyij Nyesztyerenko operaénekeshez kapcsolódik, akinek 2014-ben volt az utolsó fellépése Budapesten, az Operaházban, ahol Madarász Zsolt volt a dalest műsorvezetője. Néhány hónappal később már bécsi otthonában készíthetett vele egy exkluzív, több mint két órás beszélgetést Madarász Zsolt. A művész megterített asztallal várta, egy egész napot együtt töltöttek. A beszélgetést meghallgatva azt mondta, még soha nem készült vele ilyen mély és tartalmas beszélgetés. A műsor után külön megköszönte a remek szinkront Szilágyi Tibor Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművésznek.

Szintén feledhetetlen adás volt, amikor Törőcsik Mari, a magyar kulturális élet legtöbbet díjazott színművésze volt a műsor vendége. Már a folyosókon mindenki köré gyűlt, aki meghallotta a hangját. Főleg, hogy hónapokig egyeztettek a színművésszel az interjúról, aki sok évtizedes pályafutása alatt most mesélt először kedvenc klasszikus zenei felvételeiről.

A sok maradandó pillanat közül Bánkövi Gyula kiemelte a külföldön élő Madaras Gergely Junior Príma díjas karmesterrel készült interjút., aki december 31-én volt a Bartók Rádió vendége. Igazi szilveszteri hangulatot varázsoltak a stúdióba, Bánkövi Gyula saját maga készített ételekkel vendégelte meg a karmestert, akivel baráti hangulatban beszélgettek kiemelkedő élettörténetéről.

A Lemezelőben egy exkluzív sorozat is hallható volt, Marton Éva operaénekesnő saját magánarchívumából hozott el operarészleteket, amelyek még nem hangzottak el a Bartók Rádióban, igazi kuriózumot nyújtott a hallgatóknak.

Március 13-án ünnepi adással jelentkezik a Lemezelő, amelyben az elmúlt tíz év számos kulisszatitkát osztja meg a hallgatókkal a műsorvezető és a szerkesztő. Felejthetetlen történetek elevenednek fel, de természetesen a hagyomány nem változik: a stúdióban ülők – ezúttal a műsorvezető, Madarász Zsolt és a felelős szerkesztő, Bánkövi Gyula válogatnak legkedvesebb felvételeikből.

A 10 éves Lemezelő jubileumi adása március 13-án, 16 órától hallható a Bartók Rádióban!