Kautzky Armand a színházi világ rejtelmeibe vezeti be a Duna nézőit

A színházban szerzett gyakorlatát és kíváncsi természetét is jól tudja kamatoztatni műsorvezetőként Kautzky Armand, akit januártól a Család-barát című műsorban láthatnak a Duna nézői. A Jászai Mari-díjas színművész a délelőtti magazinműsorban hamarosan új sorozattal is jelentkezik, amelyben a színházi világ kulisszatitkait mutatja be.

Megújulva, közkedvelt arcokkal tért vissza januárban a Duna népszerű magazinműsora, a Család-barát, amelynek műsorvezetői között egy új, ám ismerős arcot is köszönthetnek a nézők Kautzky Armand személyében. „Alapvetően kíváncsi ember vagyok, ez az attitűd műsorvezetőként is segítséget jelent. Nagy hasznát veszem színházi gyakorlatomnak is, ezen belül leginkább az empátiának, ami segít ráhangolódni beszélgetőtársaimra” – mondta a Librettóban Kautzky Armand. A megújult Család-barátban további újdonságokkal készülnek. Ilyen lesz az a sorozat is, amelyben a műsorvezetők bemutathatják a hozzájuk közelálló témákat, területeket. Kautzky Armand a színház kevésbé ismert világába kalauzolja a nézőket. „Én azokkal az emberekkel foglalkozom, akik a színházban a mi munkánkat segítik. Akik nélkül egy-egy előadás nem jöhetne létre, megmutatom, mi történik a színházban mielőtt felmegy, és miután lemegy a függöny” – mondta saját sorozatáról a színművész. A Librettó beszélgetése ide kattintva újranézhető: Család-barát – új műsorvezetőkkel a megszokott időpontban, minden hétköznap 10:25-től élőben a Dunán.