Fekete Bori hangján csendülnek fel József Attila megzenésített szerelmes versei

Fekete Bori 2017-ben végzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népi ének előadóművész szakán. Első szólólemeze 2018-ban jelent meg. Háromszor vett részt a Fölszállott a páva című televíziós népzenei tehetségkutatóban, Jelenleg négy együttesben énekel, a Chalga, a Tárkány művek, a Gajdos és a Dobroda zenekarban. Közreműködik vendégművészként egyéb népzenei együttesekben, mint például a Budapest Mezőség Band, vagy a Hungarian Folkembassy. De Rengeteg elfoglaltsága ellenére Szeress, ha kedves az életeM! címmel József Attila versfeldolgozásokat jelentet meg.

“Régi álmom volt József Attila költészetének néhány gyöngyszemét valamilyen formában színpadra vinni. Több életrajzi előadás, musical, monodráma készült már a költőről, ezért én a szerelmeit, a nőkhöz való viszonyát szeretném hangsúlyozni. Közel állnak hozzám a versek, a népzene és a világzene, s ezek ötvözése ez a produkció. Levélrészletek, megzenésített versek és népdalok mutatják be József Attila néhány fontosabb szerelmét,kezdve a legelső és egyben legfontosabb női ,,szereplővel”, az édesanyjával. Kronológiai sorrendben haladunk előre, s ahogy az élete is egyre gyötrelmesebb volt, a zene is ezt a drámaiságot festi le”