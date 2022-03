Küldetésének tartja a zenélést Tóth Gabi és Pápai Joci

Elsőként a Petőfi Rádió hullámhosszán, a Petőfivel a reggel! című műsorban mutatkozhatott be Tóth Gabi és Pápai Joci legújabb közös dala, a Meg volt írva. A magyar népzenei hagyományokból építkező, érzelmes balladában a Tavaszi szél kezdetű népdal is helyet kapott, a mondanivalójával pedig első hallásra is a szívek mélyére hatolt.