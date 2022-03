Az évszázad slágerét keresi a Dunán induló új showműsor

Hamarosan az évszázad slágerét kereshetjük hazánk sztárelőadóival, egy korszakokon átívelő, látványos zenei kalandban a Dunán. A Csináljuk a fesztivált! című új showműsor kulisszatitkainak az M2 Petőfi TV stábja eredt a nyomába.

A zenei múltunk nemcsak Kodály Zoltán és Bartók Béla, hanem a könnyűzenei előadóink évtizedes slágerei is – mutatott rá a Csináljuk a fesztivált! sajtótájékoztatóján a műsorvezető, Fodor Imre, aki március 19-től, szombat esténként szórakoztatja majd Rókusfalvy Lilivel a Duna közönségét a grandiózus showműsor adásaiban. A korszakokon átívelő zenés show-t beharangozó eseményen bemutatkozhatott a szakmai zsűri, valamint néhány fellépő is, amelyről az M2 Petőfi TV is tudósított, FRISS című műsorában. A libabőrös, hol vidám, hol megható pillanatokat ígérő műsor egyik zsűritagja, Korda György örül, hogy az évszázad slágerének kiválasztásában lesz segítségük, hiszen a végső döntést a közönség hozhatja meg.

„Nehéz feladatunk van, az évszázad legjobb slágerét keressük. Elsősorban nem az énekesek, hanem a produkciók versenyeznek egymással. 84 profi előadó áll színpadra, akik mögött komoly rajongótábor van, bevallom, nem szívesen konfrontálódnék velük” – nyilatkozta az M2 Petőfi TV-nek a Csináljuk a fesztivált! rangidős ítésze, aki azért is örül a műsor indulásának, mert most először zsűrizhet majd együtt feleségével, Balázs Klárival.

A Korda házaspár mellett Balázs Andi színésznő, Feke Pál énekes-színész, a műsor egykori győztese, Boros Csaba, a Republic basszusgitárosa, valamint a fiatal generáció képviseletében Nagy Bogi énekesnő értékelik majd a slágereket újraalkotó hazai sztárokat.



Csináljuk a fesztivált! – március 19-től, 19:35-től a Dunán!