Lemezbemutató koncertet ad az idén húszéves Szent Efrém Férfikar

Lemezbemutató koncertet ad az idén 20 éves Szent Efrém Férfikar március 12-én a MOM Kulturális Központban Budapesten.

A koncerten az elmúlt 20 év legnépszerűbb darabjai mellett bemutatják új, Kings & Queens című lemezük anyagát is. Elhangzik többek között a Trónok harca főcímzenéje és az Oroszlánkirály betétdala, valamint a Queen egyik utolsó dala is. A sokszínű programban számos nyelven énekel a Férfikar, így ukrán, román, örmény, ruszin, orosz és gallego portugál nyelven is felcsendül majd egy-egy ima. A koncerten Sztojánovits Andrea, a MOME média design oktatója különleges vizuális tartalommal egészíti ki a programot – közölte az együttes az MTI-vel.

A Szent Efrém Férfikar 2002-ben alakult meg. Az együttes missziójának tekinti a kultúrák közötti párbeszéd kialakítását, így egyfajta béketeremtő szerepük van a Kelet és a Nyugat között, ugyanakkor nagy hangsúlyt helyeznek az európai kortárs zene új kompozícióinak megszólaltatására és a magyar férfikari hagyomány (Liszt, Bartók, Kodály) ápolására is.

A kórus gyakori fellépője Európa legfontosabb zenei központjainak és fesztiváljainak és rendszeres résztvevője a legnagyobb hazai fesztiváloknak is.