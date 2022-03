Ukrajnai háború – Adományoz és tolmácsol is a Dirty Slippers zenekar

Adományokkal és tolmácsolással is segítik a Dirty Slippers tagjai kárpátaljai magyarokat és az Ukrajnából menekülőket - mondta el Lobó-Szalóky Lázár énekes-gitáros, a zenekar alapítója szerdán az MTI-nek.

Háromféleképpen próbáljuk segíteni kárpátaljai honfitársainkat és az Ukrajnából menekülőket, az egyik és legegyszerűbb formája ennek a pénzadomány. Mi is a megadott telefonszámok hívásával és számlaszámokra történő pénzutalással kezdtük meg a segítségnyújtást – közölte a zenész, hozzátéve: ezt követően Gyulán és Vas megyében adtak át adományokat, többek között tartós élelmiszert, csokoládét, kekszet, ásványvizet, müzlit. Egy másik alkalommal pelenkát és női higiéniai termékeket adományoztak a menekülteknek.

Lobó-Szalóky Lázár elmondta, hogy több polgármesterrel is beszélt az ukrán-magyar határon, felajánlotta a zenekar segítségét és a turnébuszukat. A polgármesterek, köztük Tiszabecs polgármestere is úgy fogalmazott, hogy az emberi erőforrás elegendő, a sok civil és a helyi lakosság, valamint a honvédség részvételével képesek ellátni a feladatokat. “A polgármesterek között is óriási összefogás van” – hangsúlyozta a frontember.

Ezzel ellentétben a pályaudvarokon nagy a probléma – mutatott rá a zenész, aki a zenekar tagjaival együtt a Nyugatiban és a Keletiben segédkezik. Mint mondta, felvették a kapcsolatot a humanitárius szervezetekkel, közte a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal és a Magyar Vöröskereszttel, így a pályaudvarokon amellett, hogy élelmiszert is visznek, a tomácsolásban segítenek majd.

Kitért arra is, hogy a pénteken induló turnéjuk fotózását egy Kárpátaljáról Budapestre menekült fotóművészre bízták, aki munkalehetőséghez szeretett volna jutni, hogy megéljen. A napokban pedig érkezik egy kárpátaljai művész-házaspár, akiknek szállást tudnak biztosítani. Több önkormányzattól kaptak felkérést jótékonysági koncertekre, emellett segélykoncertet is tartanak majd.

Lobó-Szalóky Lázár úgy látja, hogy ez a cselekvés ideje, s az lenne a legjobb, ha mindenki megpróbálna a lehetőségeihez mérten segíteni.