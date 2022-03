Tóth Vera már bátran felvállalja mentális problémáit

Őszintén, tabuk nélkül mesélt szorongásos problémáiról Tóth Vera a Ridikül legutóbbi adásában. Az Artisjus-díjas énekesnő azért beszél nyíltan lelki kríziseiről, mert segíteni szeretne sorstársainak, hogy érezzék, nincsenek egyedül.

Fotó: MTVA

Tóth Vera zenei karrierje mellett önfejlesztéssel is foglalkozik. Évek óta jár pszichológushoz, rendszeresen edz, jógázik és a lehetőségeihez mérten igyekszik egészségtudatosan élni. Már többször megfigyelte, hogy bizonyos testi tünetei akkor jelentkeznek, ha lelki megpróbáltatások érik – mesélte az énekesnő a Duna közkedvelt műsorában, a Ridikülben. A múlt év különösen nehéz volt neki, a koronavírus-járvány következményei szorongást okoztak nála.

„A Covid és az életközepi krízis egyszerre értek utol. Sok minden megváltozott körülöttem, köztük a megszokott munkakörülményeim. Bár először még élveztem a hirtelen jött szabadságot, de egy idő után már nyomasztott. Valami nem stimmelt, bizonytalannak éreztem magam, szédültem, zsibbadt a kezem és az arcom különböző pontjai. Megijedtem, hogy valami súlyos bajom van. A semmiből jött, a legnyugodtabb pillanataimban. Egyik reggel iszonyú gyomorgörccsel ébredtem, úgy éreztem, nem találok ki a lakásból. Felkerestem a pszichológus barátomat, aki megnyugtatott, hogy a lelkem érzi kényelmetlenül magát, túl sok stressz ért, ezért vannak testi tüneteim”

– mondta az adásban Tóth Vera, majd úgy fogalmazott, sorsfeladatának érzi, hogy másoknak segítsen példájával, ezért vállalja bátran a nyilvánosság előtt problémáit. Korábban sokszor érezte úgy, hogy túlzott érzékenységéből fakadnak lelki gondjai, de mára felismerte, rengeteg sorstársa van.

„A szorongást sokféleképpen lehet oldani, megértő beszélgetéssel, sporttal, jógával vagy akár énekléssel is, de a nyugtatókat, szorongásgátlókat a magam részéről elutasítom. Van olyan állapot, amin csak gyógyszeres kezelés tud segíteni, de nem az a megoldás a stresszhelyzetre, hogy állandóan a táskánkban tartunk valamilyen pirulát vészhelyzet esetére” – tette hozzá Tóth Vera, akit a Ridikül meghívott szakértői is megerősítettek álláspontjában. A Ridikül idézett adása teljes egészében újranézhető a Médiaklikken, ahol 60 napig a korábbi részek is elérhetők.